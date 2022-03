Que Argentina acepte la opción de prórroga de deuda con el FMI: AMLO

Que Argentina no caiga en un impago fue la recomendación que este jueves hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a su homólogo de Argentina, Alberto Fernández, en relación a la deuda de 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.

Durante la mañanera indicó que a través de una carta se comunicó con el mandatario argentino recomendándole aceptar la opción de prórroga y evitar en todo momento la moratoria.

“Yo, respetuosamente porque es un asunto de los argentinos pero si me preguntaran mi opinión diría que acepten la prórroga de pago y que no haya moratoria, eso no va a ayudar que sí consigan mejores condiciones con el fondo, que el fondo asuma su responsabilidad que les de facilidades pero que no se llegue al extremo de declarar el no pago o la incapacidad del pago o la moratoria”.

Y es que aseveró que el impago no ayuda ni a Argentina ni a otras naciones. López Obrador señaló a los medios de comunicación de ese país por emprender una campaña contra Alberto Fernández por una deuda que dijo, se dio administraciones anteriores con apoyo y de otros países.

Ante ello a través del texto manifestó su respaldo al mandatario sudamericano medio de la que calificó como una desmedida campaña mediática emprendida por la clase conservadora de esa nación en contra de estos acuerdos y que la “la gente honrada sabe que recibió un país en bancarrota por la decisión irresponsable de su antecesor de endeudar sin límites al pueblo de Argentina, en complicidad con gobiernos y organismos financieros internacionales”.

El Jefe del Ejecutivo Federal ‘celebró en la misiva que Alberto Fernández resista con dignidad la gran ofensiva de la derecha, apoyándose en el pueblo para salir adelante frente a la crisis que les agobia.