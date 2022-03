Próxima semana comparecerán en San Lázaro directivos del fútbol mexicano

Será la próxima semana cuando los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y los integrantes de la Comisión de Deporte se reunirán con los directivos de fútbol nacional como los titulares de la Liga Mexicana y la Federación Mexicana de Fútbol y algunos dueños de los clubes para dialogar sobre la violencia en los estadios, la existencia de las barras y los protocolos de seguridad para los aficionados.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, el priista Rubén Moreira, dijo que sostuvo ya una conversación telefónica con el presidente de la Liga, Mikel Arriola, y aunque no se definió el día preciso, se acordó que la comparecencia será la próxima semana.

"Yo hablé con el presidente de la Liga, Mikel Arriola y estará por acá la próxima semana ya escogeremos el día y la modalidad en la cual dialogaremos".

Por su parte, el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quien propuso el encuentro entre los legisladores y los altos directivos del fútbol mexicano, consideró un error que exista una especie de autogobierno en este deporte profesional, prácticamente sin injerencia alguna de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Por ello, urge un diálogo con los responsables de la conducción del fútbol profesional en nuestro país para evitar que se repitan los vergonzosos actos de violencia ocurridos el fin de semana en Querétaro.

"Para iniciar una mesa de trabajo, con la Femexfut, con la LigaMX, con los dueños de los equipos. Porque creo que en México nos hemos equivocado en una cosa, hemos dejado que la industria del fútbol se desarrolle como una especie de autogobierno, que ellos sean los responsables de los estadios, que sean ellos los que determine si existe barras o no, si hay credencialización o no, cuáles son las condiciones y protocolos de seguridad al interior de los estadios. Creo que es un error del gobierno, no solamente proteger el interés comercial de los equipos, pues hay un interés de los aficionados que se sientan en condicione seguras".

El diputado de MC admitió que la violencia en los estadios de fútbol no es exclusiva de México pues hemos vistos escenas similares en Argentina, o Inglaterra, por mencionar solo un par de ejemplos, por lo que urge normar la industria futbolera, que el Estado asuma su responsabilidad en favor del interés general de la población.