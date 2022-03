Se espera una marcha del 8M “muy violenta” en la CDMX: Martí Batres

El gobierno capitalino espera una marcha “muy violenta” el día de mañana en el marco del Día Internacional de la Mujer.

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, dijo que ya se identificó a 15 grupos que prevén llevar mañana diversos artefactos con los que “pueden hacer daño a las personas”.

El funcionario enumeró estos objetos: cizallas, alicatas, sopletes, martillos, picos, piolets, hachas, mazos, cadenas, tubos, bazucas caseras, bombas molotov, taser electronicos, tijeras, cohetones, petardos, gasolina, thinner, navajas, palos y gas pimienta, entre otros.

“Esto pone en riesgo a las personas tanto a los asistentes a la movilización como a personas ajenas a la movilización”

Por eso, el funcionario pidió a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias para protegerse porque va a haber “una intensidad inusual”.

El secretario no quiso hacer pública la identidad de esos grupos. “No quisiera yo leer un listado de estos grupos aunque tenemos información. No quisiera yo leer un listado en el que pueda sobrar alguno o faltar alguno. En todo caso hay investigaciones periodísticas y también están las propias publicaciones que realizan varias de estas organizaciones”.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que sí se espera violencia este martes. Y aseguró que no se justifica la violencia de esos grupos y que “no estamos de acuerdo con estos métodos”.

No sabemos, explicó a que respondan esos grupos “pero para nosotros la violencia es machista; para nosotros la violencia no se combate con mas violencia y no es justificable en estas manifestaciones”.