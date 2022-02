Condena PAN inseguridad, violencia y masacres en México

El dirigente Nacional del PAN, Marko Cortés, condenó el fusilamiento de un grupo de personas ocurrido este domingo en San José de Gracia, Michoacán, así como el asesinato el día de hoy del que fuera delegado del Comité Directivo Estatal del partido, Juan Carlos Brito, en Acapulco, Guerrero.

El líder partidista exigió a los gobiernos estatal y federal la inmediata detención y castigo a los responsables de ambos hechos.

"Estos hechos se deben a que el gobierno federal no tiene plan concreto para devolver la paz al país, Que atraviesa una terrible ola de violencia en la que está involucrado el crimen organizado y el gobierno no tiene la menor idea de cómo resolverlo", destacó.

Del mismo modo, Marko Cortes, manifestó sus condolencias a los familiares de las víctimas que perdieron la vida este domingo, así como a la familia y amigos de Juan Carlos Brito.

También, desde el Senado de la Republica, la vicecoordinadora panista, Kenia López Rabadán, advirtió que la política de abrazos y no balazos es un rotundo fracaso. El gobierno de López Obrador, dijo, se dirige a un Estado fallido.

Criticó que el gabinete de Seguridad se reúna todos los días a las 6 de la mañana, si el gobierno no es capaz de saber lo qué pasa en el país, ni atender la violencia que está fuera de control.

"Vamos hacia un Estado fallido, porque el presidente de la República está cediendo sus atribuciones, está cediendo el poder del Estado mexicano a la delincuencia, eso es terrible. Que la estrategia de abrazos no balazos no funcionó, que acusarlos con sus abuelitas no funcionó. ¿Qué es un Estado fallido?, pues es la incapacidad de las instituciones de proveer, de dar bienestar a la población. Y claramente en México las instituciones no están funcionando".

En otro tema, la panista se pronunció porque este gobierno investigue la denuncia del abogado Juan Collado de que Julio Scherer, exconsejero jurídico de la Presidencia de la República le pidió su empresa Caja Libertad y más de 2 mil millones de pesos para dejarlo en libertad.