Acusa Zaldívar presión de gobierno de Calderón en caso de Guardería ABC

La noche de este martes y durante lo que fue la segunda presentación de su libro “10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial”, en la Escuela Federal de Formación Judicial”, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, acusó haber sido objeto de presiones durante el gobierno de Felipe Calderón, debido al proyecto de resolución que presentó en 2010 por el caso de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde fallecieron 49 niños, el 5 de junio de 2009.

“Y hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa (Margarita Zavala) del presidente (Felipe Calderón), para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno que hoy vienen a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas, sin ninguna autoridad para decirlo, porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía porque no fue ese el comportamiento”, acusó Zaldívar Lelo de Larrea.

Arturo Zaldívar incluso aseguró que terminó a gritos una conversación con el entonces secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, a quien le avisó que iba a presentar el proyecto, “me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos”, narró Arturo Zaldívar.

“En un momento me dice el secretario: 'Dice el Presidente que no te apoyamos para esto', y le dije, 'dile al Presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños'”, expuso el ministro.

El ministro presidente de la Corte recordó que dio instrucciones de hacer público el proyecto de sentencia y entregarlo a la prensa ante la posibilidad de no ser presentado ante el Pleno de la Corte e incluso señaló haber recibido “amenazas veladas de compañeros ministros” y varias advertencias de diferente tipo, hasta que se llegó a la discusión del tema por tres días.

Agregó que antes de que la Corte discutiera el tema, algunos padres y madres le contaron que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento, donde había un hospital esperándolos para poderlos curar porque no querían que se hiciera grande el escándalo.

“El gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento donde había un hospital esperándolos para poderlos curar porque no querían que se hiciera grande el escándalo y se hiciera mayor alharaca con este tema, me contaron como los papás mamás de niños lesionados, los directivos del IMSS habían alterado sus expedientes médicos para no pagarles lo que les tenían que pagar por sus lesiones y por la situación en que habían quedado”, reveló Arturo Zaldívar.