INE intimida a medios públicos: Jenaro Villamil

El presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, Jenaro Villamil, denunció que los consejeros electorales Ciro Murayama y Lorenzo Córdova envían mensajes intimidatorios a los directivos de varios medios de comunicación públicos por transmitir los foros de parlamento abierto sobre la reforma eléctrica.

"Me parece tremendo que, por dos individuos, un órgano colegiado como es el Instituto Nacional Electoral, ahora asuma las funciones de Torquemada, de sensores, en lugar de promotores de la discusión y del debate abierto. El INE no fue creado para regular medios y mucho menos para censurar el INE fue creado para promover la democracia y la imparcialidad. Utilizan dos consejeros del INE todos los instrumentos de un órgano del Estado mexicano para estar intimidando a otros órganos del Estado y a otros Poderes de la Unión, me parece grotesco."

Al participar en el foro 23 para el análisis de la reforma eléctrica, "Democracia y pluralidad política en el debate de la Reforma Eléctrica", ante de iniciar su ponencia sobre el tema, Jenaro Villamil expresó que esta coerción del INE se da con el pretexto de la veda electoral con motivo de la consulta para la revocación de mandato del próximo 10 de abril.

"Y en particular de los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama que ojalá, el consejero Murayama, que está promoviendo su foro a las 18 horas con el grupo Sí por México, en respuesta su pluralidad pueda responder por qué personeros del Instituto Nacional Electoral han estado intimidando a los medios públicos para que no se transmita el parlamento abierto bajo la justificación de que entramos en veda electoral".

Jenaro Villamil resaltó que la veda no es ley mordaza, y por tanto, el INE debe dar libertad a las transmisiones del Canal del Congreso y los foros de parlamento abierto.

El periodista sugirió a la Jucopo realizar un extrañamiento al INE por estos intentos de censura y dejar claro que la difusión del parlamento abierto sobre la reforma eléctrica no es violatoria a la veda.