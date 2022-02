Se registró nueva manifestación verbal de reporteros durante la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora en Tijuana, Baja California donde se hizo pase de lista presente, de periodistas que han sido asesinados en la entidad, incluyendo a Lourdes Maldonado y Margarito Martínez.

Fue Sonia de Anda del medio Esquina 32 quien dio lectura entre lágrimas a un mensaje donde afirmó que el gremio periodístico se encuentra lastimado y trabaja bajo la sombra de ser atacados y asesinados para hacer su labor.

“Nuestro gremio está muy lastimado, como en todo México, trabajamos bajo la sombra de ser atacados y asesinados por realizar nuestro trabajo y que los crímenes que se cometen en nuestra contra no se aclaren. Aquí, desde Tijuana, donde enterramos a dos de nuestros colegas, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, en menos de una semana, no dejaremos de exigir justicia porque no se mata la verdad matando periodistas. Expreso los nombres de los cinco periodistas asesinados este año en voz alta para que no sean olvidados A los compañeros presentes, a manera de homenaje, les pedimos unirse a una sola voz: José Luis Gamboa, Margarito Martínez Esquivel, Lourdes Maldonado”.

Siguió el de Roberto Toledo y Heber López. Al insistir que su administración no censura a nadie, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado si en el caso de Lourdes Maldonado ya fue descartado el ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, a lo que mencionó que no se ha encontrado relación alguna y recomendó evitar la politiquería y esperar al avance de las investigaciones.

“No hay nada que apunte a que este asesinato haya tenido vinculación con una diferencia de carácter laboral, que tenía la difunta con el gobernador Bonilla… yo no recomendaría aunque somos libres de utilizar estos lamentables hechos con propósitos politiqueros porque ni siquiera se puede hablar de política el ex gobernador Bonilla enfrentó a los conservadores corruptos de Baja California, es público y notorio se da esta situación y quieren sacar raja”.

Al encabezar el reporte sobre los avances de las investigaciones por dichos crímenes, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez afirmó que si bien se avanza en las indagatorias no se fabricarán culpables.

“No escatimaremos recursos y garantizaremos que no se intente inculpar a personas inocentes o construir casos ficticios, aunque esto pueda llevar más tiempo trabajaremos sin pausa, profesionalismo y compromiso, detendremos a los verdaderos responsables, señalar que seguiremos trabajando con el mecanismo de protección de periodistas de la Secretaría de Gobernación para que proporcione apoyo a quienes lo necesiten”.

Cuestionada del por qué las audiencias en el caso de Lourdes Maldonado no son públicas, la funcionaria aclaró que se debe a la protección de un testigo que permitirá llegar al presunto responsable intelectual, algo que también comentó el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía quien fue cuestionado si el crimen organizado está relacionado a dicho crimen sin embargo indicó que por proceso no podía ahondar aunque previamente informó que en caso de Margarito Martínez sí se encontró vinculación con un grupo criminal por lo que las acciones para judicializar tiene un grado de complejidad.

“Sí una de las líneas de investigación en el caso de Margarito Martínez apunta a un grupo criminal, por ahí ha habido algunos artículos o cuestiones que han dado nombres pero nosotros tenemos la obligación de ser responsables lo que sí podemos insistir es que ya están por salir mandamientos judiciales, cateos y ustedes van a saber finalmente de quién se trata pero tampoco queremos alertarlos o dar elementos para que el día de mañana sus abogados, sus litigantes, traten de tumbar esta situación acuérdense que esto es luego una carrera de obstáculos hay que lograr justificar, dar datos”.

Respecto al caso de Lourdes Maldonado mencionó que ya fueron vinculados a proceso los tres detenidos y que fueron otorgados seis meses de investigación complementaria para Erik “N”, Guillermo “N” y Kevin “N”, este último encargado de manejar el taxi donde huyeron.