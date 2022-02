Tras pensar si salir de la conferencia o hacer una consigna en especial, diversos periodistas que día a día cubren las actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador decidieron utilizar el silencio como forma de manifestación y unión a los compañeros que levantaron la voz para exigir “libertad, justicia y nos queremos vivos”.

Durante la mañanera fue el periodista independiente Rodolfo Montes, el encargado de utilizar el micrófono para decir, que la mayoría de reporteros, no realizarían cuestionamientos.

“Queremos, con todo respeto, decirle que este día no le queremos formular preguntas en solidaridad con estas acciones que hizo el gremio periodístico en el Poder Legislativo el día de ayer, queremos replicarlo. Si así deciden el resto de los compañeros que están aquí presentes, adelante; si no, también están en su derecho. Nos queremos abstener, presidente, el hacerle preguntas, porque los principales asesinos de nosotros son servidores públicos y esa información la tiene el mecanismo”.

Ante ello el primer mandatario aseguró que su administración coloca por delante la libertad de expresión y de la manifestación de las ideas, sin represión ni censura aunque aclaró, que ello incluye al propio Presidente de la República ante ello enfatizó su administración no aniquila a nadie.

“Y nuestro respeto, y además es nuestra responsabilidad cuidar la vida de los periodistas y de todos los mexicanos, y lo vamos a seguir haciendo. Nada más lo único que debe de considerarse es que nosotros no mandamos a aniquilar a nadie, a nadie, o sea, ya no es el Estado, como era antes, el violador por excelencia de los derechos humanos. Y si hay pruebas, se castiga, pero no hay ni la intención, pero ni siquiera está en nuestro pensamiento, nosotros no somos represores, para que no nos confundan”.

Respecto a la necesidad de enviar un mensaje de pacificación hacia la prensa, indicó que esto la violencia se irá resolviendo pues reiteró que el estado no es represor y avanza en evitar la impunidad.

Tras esta conferencia, ya con algunas luminarias apagadas del Salón de Tesorería, periodistas de todos los medios, incluyendo de redes sociales, guardaron un minuto de silencio por los más de 20 compañeros asesinados en este 2022, el cual culminó con un “nos queremos con vida”.

FOTO: Cuartoscuro

En la mañanera de este miércoles como ha ocurrido en los últimos días, López Obrador mantuvo el señalamiento a diversos periodistas como Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui y todos los que llamó son famosos y trabajan por intereses creados, para llamarlos a hacer públicos sus ingresos.

“Por ética ellos deberían de informas cuánto ganan, Loret, López-Dóriga, Ciro, Carmen Aristegui, cuánto ganan; a lo mejor lo de sus bienes pues no, aunque también ayudaría mucho saber—Jorge Ramos—, porque están representando a intereses, no representan al pueblo, representan a intereses creados”.

Indicó que es importante este debate porque los comunicadores apuntalan madiante chantajes, a empresas que medran con el presupuesto público. Por cierto, que aclaró que hasta el momento el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) no ha respondido a su solicitud para pahcer públicos los ingresos de Carlos Loret de Mola, su familia y socios.

“No todavía, le mandé una carta, también para saber qué alcance tiene ese organismo, de una vez saber quiénes sí pueden transparentar sus bienes y quiénes no, eso es importante. pero no debería de hacerse por ley, sino considerando que la transparencia es una regla de oro de la democracia y, para decirlo coloquialmente, el que nada debe, nada teme”.

Rebasando las fronteras hoy cuestionó la intervención de medios internacionales como el Washington Post que dijo, solicitó a su homólogo de Estados unidos, Joe Biden que llamara la atención del mandatario mexicano por su actitud con la prensa.

“Estaba yo leyendo de que el Washington Post le está pidiendo al presidente Biden que me llame la atención por el acoso a los periodistas. ¿Qué, no sabe el Washington Post cómo funciona la mafia del poder en México? ¿Qué, no saben cómo imperaba la corrupción, cómo un grupo se sentían los dueños de México, cómo fueron los causantes por la corrupción de la desigualdad, de la pobreza, de que se desatara la violencia en el país? ¿No lo sabe el Washington Post?”

Y reacción a lo difundido en la revista The Economis que informó que México cayó en el Índice de Democracia, calificando al país en la categoría de “regímenes híbridos”, un escalón menos que el de “regímenes autoritarios”.

“Salió en una revista inglesa de que en México no hay democracia ahora, o sea, que había más democracia con Calderón y con Peña que ahora. Imagínense, cuando nos robaron la presidencia había más democracia que ahora. Pero también no dice, y es una revista supuestamente seria, The Economist, y no dice que hay un instituto electoral supuestamente independiente, no, la culpa es del presidente, ¿en qué quedamos?”

Nuevamente señaló que hay periodistas que apoyan al Instituto Nacional Electoral que adelantó, dentro de la reforma que presentará en materia electoral, se incluirá la modificación de sueldos y beneficios de los consejeros.