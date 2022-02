"Atención socioemocional clave para la recuperación de aprendizaje"

Los temas socioemocionales deben ser atendidos no sólo en casa sino también en las escuelas, principalmente las secuelas que el encierro y la pandemia han dejado en las y los estudiantes y que les afectan en el aprendizaje diario, aseguró la organización de la sociedad civil Mexicanos Primero

Durante la presentación de los resultados del estudio Equidad y Regreso en la parte socioemocional, Laura Ramírez, directora de activación de agentes educativos aseguró que abrir la escuela es muy importante, pero debe ser en un proceso que contemple que cada niña, niño y joven se sienta y esté bien para poder aprender.

“Necesitamos una escuela que les escuche y les acompañe, especialmente después de la pandemia que limitó sus posibilidades de desarrollo social y emocional. Las consecuencias de no hacerlo no sólo se verán en lo inmediato -con estudiantes que no aprenden, que no logran socializar y que no logran manejar sus emociones-; también tendrá un impacto que podrá manifestarse años después, cuando lleguen a ser adultos, con graves problemas de depresión y ansiedad, y dificultades para la convivencia”, añadió.

Carlos González, investigador en Mexicanos Primero, explicó que los resultados del estudio Equidad y Regreso relativos a la parte socioemocional que incluye información sobre indicios (no clínicos) de depresión y ansiedad indican que, con solo abrir las escuelas, a pesar de no contar con una estrategia para atender las emociones y promover la salud mental, los indicios de depresión disminuyeron. Para el grupo de edad de 10 y 11 años, disminuyó de 14.5% a 9.1%, mientras que para el grupo de 12 a 15 años de 21.6% a 14%.

Respecto a los resultados de ansiedad, se encontró que los estudiantes de 10 a 15 años presentan mayor ansiedad generalizada y ansiedad por separación que las mujeres, sin embargo, preocupa que la ansiedad generalizada está presente en 20 de cada 100 hombres y 15 de cada 100 mujeres. Sobre la ansiedad por separación se percibió una ligera disminución en hombres, pasando de 62.8% a 59.6% y una ligera alza en mujeres, de 48.7% a 49.6%.

“Los datos muestran cierta esperanza, pero no podemos conformarnos con ella, pues se encontró que los estudiantes de nivel primaria disminuyeron en mayor medida los indicios de depresión, en comparación con los estudiantes de secundaria. En primaria bajó de 19.1% a 10.3%, mientras que en secundaria se redujo de 18% a 14.8%. Lo anterior indica que la apertura de las escuelas ha generado más beneficios para la población más pequeña que asiste a la escuela, especialmente en nivel primaria", agregó.

La pandemia, dijo, obliga a poner la atención en los estudiantes, escucharlos activamente, jugar, aprender y compartir nuevas experiencias; pero las herramientas aisladas y los esfuerzos poco sistemáticos de la Secretaría de Educación Pública, ampliarán la brecha en la educación socioemocional.

“Preocupa que en el contexto político falta mucha atención en la agenda educativa, además del recorte presupuestal a la educación básica que ahorca la gestión y apertura de las escuelas, que recordemos que todavía hay 1 de cada 4 escuelas que no puede abrir por falta de agua, luz o sanitarios desde hace ya casi dos años. No podemos olvidar la eliminación de programas públicos como tiempo completo, convivencia escolar, aprendizajes significativos, atención educativa a indígenas y migrantes. Además de la falta de disposición de cifras en tiempo real, así como la creciente corrupción en múltiples niveles”, manifestó.

En conferencia de prensa se dijo, que al mantener cerradas las escuelas durante tanto tiempo, se privó a NNJ de la oportunidad de aprender todo esto, pero se han privado más cuando, al volver a las aulas se dejó de lado la atención socioemocional y todo se centró únicamente en lo académico. “¿Cómo les exigimos que aprendan y se interesen por los conocimientos teóricos si no nos aseguramos que primero estén social y emocionalmente bien?

Por ello, exigieron a la autoridad 5 políticas públicas de atención socioemocional que se sumen a un regreso seguro y de recuperación de aprendizaje, para cada estudiante, es decir, 5 horas de clase, 5 días a la semana y con 5 condiciones imprescindibles: agua, ventilación, apoyo socioemocional, refuerzo para el aprendizaje y participación de la comunidad.

Cuidar las emociones de maestras y maestros y poner en marcha modelos de atención socioemocional flexibles y adaptados al contexto; centrarse en las habilidades que les permitan detectar y acompañar casos leves y canalizar casos graves, con la formación y acompañamiento adecuados.

Segundo, concretar alianzas con instancias de protección a NNJ para canalizar casos graves, estableciendo un sistema de alerta para apoyar a familias y estudiantes cuando haya señales de depresión, ansiedad o enojo desmedido.

Tercero implementar el currículum de forma que los temas socioemocionales no se limiten a una materia con tiempos acotados, sino que estén presentes transversalmente en toda la convivencia escolar, tanto en los tiempos de aula como en los recesos, y que incluya talleres permanentes para estudiantes y docentes.

Cuarto, generar estrategias conjuntas con la participación de toda la comunidad para que se fortalezca la atención socioemocional, siempre adaptada al contexto

Y quinto impulsar una auténtica política de participación; que ellas y ellos puedan expresar cómo se sienten y que esto impacte en las decisiones de política pública que se tomen a nivel estatal y nacional.