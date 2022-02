La electricidad debe ser un derecho humano:CFE

Este lunes se llevó a cabo el foro de parlamento abierto número 18 sobre la reforma en materia eléctrica de López Obrador en el que funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y representantes de empresas del sector energético, discutieron sobre las implicaciones que ocasionará dicha iniciativa que modifica la Constitución.

En estos diálogos que organiza la Cámara de Diputados, la subdirectora de Investigación de la Dirección de Inteligencia Energética de CFEnergía Dacsina Peto Vonduben, denunció que hay un ataque sistemático contra de la empresa productiva del Estado y resaltó que la propuesta del Ejecutivo busca que la electricidad sea un derecho humano.

Aseguró que la iniciativa privada no coloca al centro los derechos de la población como lo hace la CFE, al priorizar las sociedades de auto abasto para proveer electricidad a empresas del sector minero, del sector automotriz y de la industria cementera, altamente consumidoras de carbono a nivel mundial.

La funcionaria de la CFE, enfatizó que es falso que los privados generen solo energías limpias mediante métodos renovables.

“La lógica mundial avanza hacia una mezcla de combustibles fósiles y renovables, nadie está avanzando solo con renovables, en realidad el problema que tienen los privados es que la empresa pública a lidere un proceso de transición energética , es es en realidad el debate y yo lo quiero volver a mencionar qué están haciendo las empresas privadas que tienen como eje fundamental mental la ganancia y no el bienestar de la población. Por eso decimos que esta reforma pone en el eje que al electricidad sea un derecho humano y esto lo está planteando la CFE y no las empresas privadas, entonces, a mi se me hace que es más bien un ataque hacia la empresa pública ”.

A su vez, el representante del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, Alberto de la Fuente, advirtió que si se aprueba tal como está la reforma, se cerrarán espacios a las inversiones privadas, pues buscarán otros países, además, el país no cumplirá sus metas de reducción de emisiones contaminantes.

Admitió que seguramente hay muchas cosas que cambiar, pero no hacer una reforma a la Constitución, dijo que si no te gustan las cortinas de la casa solo hay que cambiarlas pero no dinamitar la habitación.

“Yo creo que el error que estamos cometiendo es, si me permiten utilizar otra analogía, es que no nos gustan los colores de las cortinas de la casa, y en vez de enfocarnos en cambiar las cortinas nos estamos enfocando en dinamitar la casa. Yo creo que esta regulación que se estableció debe de ser revisada, tal vez las condiciones ya no aplican de algunas cosas, y creo que ahí debemos de enfocarnos en la construcción”.

Otro de los participantes en el foro de este lunes, fue el ex titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, José Luis Luege Tamargo, dijo que es urgente proceder a la modernización de las seis refinerías que existen en el país, y cumplir con la transición energética, antes de cualquier otra cosa, y sostuvo que la propuesta del Ejecutivo en materia eléctrica no privilegia las energías limpias.

“Proceder a la modernización y re configuración de las seis refinerías y, obviamente mantener la importación de combustibles de buena calidad, que es lo que considero más importante. Mantener al máximo la transición energética con la operación de plantas eficientes tanto privadas como de la Comisión Federal de Electricidad, operadas a gas natural, plantas de ciclo combinado”.

Por su parte, Luis Raúl Tovar Gálvez, investigador nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT, afirmó que la Comisión Federal de Electricidad tiene capacidad para producir energía renovable no intermitente, a partir del tratamiento de residuos sólidos urbanos.