Solicitará AMLO a SCJN que el tema del agua sea un asunto de Estado

De gira por el estado de Sonora y al encabezar una reunión de trabajo con autoridades del pueblo Yaqui, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a proponer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elevar a asunto de Estado el tema del agua.

Y es que como se recordará desde el pasado mes de noviembre autoridades del Pueblo de Pótam de la Nación Yaqui interpusieron un amparo contra el Plan de Justicia Yaqui, y que por orden de un juez se suspendió temporalmente la creación del Distrito de Riego 018, y en tanto el aplazamiento se mantiene vigente, pero el jefe del Ejecutivo fue más allá pues dijo que solicitará al ministro presidente de la Corte Arturo Zaldívar, desechar los amparos existentes.

"Este va a ser el argumento para pedirle al presidente de la Corte de que este asunto del agua se vea como un asunto de Estado, voy a hablar con el presidente de la Suprema Corte de Justicia con el propósito de que estos amparos sean desechados para decirlo con claridad porque sería una injusticia más el que se le diera trámite", expuso López Obrador.

Y es que agregó el primer mandatario "puede salir un leguleyo" a exigir que se respete el Estados de Derecho pero siendo un asunto de estado y de justicia el Estado de Derecho que ellos esgrimen que es siempre "Estado de Chueco" no de derecho no tiene cabida en situaciones como las que estamos tratando

López Obrador anunció su visita a Sonora para ver el problema de escasez de agua en los pueblos yaquis desde el pasado 25 de enero.

Antes el gobernador de Sonora Alfonso Durazo Montaño, pidió al Presidente de la República su intervención para frenar la toma de las carreteras y las casetas por parte de algunos grupos estudiantiles integrantes del pueblo Yaqui y porque dijo cuándo se habla de inversión invariablemente los inversionistas manifiestan su incertidumbre ante esta situación y además dañan la imagen de este pueblo por lo que llamó también a sus autoridades a tomar cartas en el asunto,

Sin embargo, el Presidente apegado a su política de "nada por la fuerza todo por la razón y el derecho" y aludiendo al Presidente Benito Juárez, rechazó contundentemente, hacer uso de la fuerza para terminar con este problema porque dijo "eso es lo que quieren nuestros adversarios conservadores neoporfiristas, que actuemos como ellos.

"Me han pedido no saben cuántas veces que de la orden para desalojar con la Guardia Nacional con la fuerza y ni vamos a hacerlo vamos a convencer, vamos a persuadir porque saben qué quieren nuestros adversarios los conservadores, los neoporfiristas que actuemos como ellos, que reprimamos y eso no lo vamos a hacer. Yo además de Presidente por voluntad del pueblo de México soy comandante supremo de las fuerzas armadas y nunca voy a dar la orden de reprimir al pueblo de México, nunca", concluyó.