Donovan Carrillo finaliza histórica participación en Beijing 2022

El esperado día de la participación de Donovan Carrillo en la final del patinaje artístico dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing 2022 llegó,

Getty Images

El mexicano consiguió 138.44 puntos en el programa libre (la mejor de sus calificaciones dentro de la competencia) luego de que en su presentación contó con una rutina donde incluyó el tema de Perhaps, perhaps, perhaps de Daniel Boaventura y Carlos Rivera; Swayd e Dean Martin; y María de Ricky Martin.

“Hoy me sentí un poquito nervioso, pero es parte del patinaje, creo que se obtuvieron cosas muy importantes y lo mejor es que disfruté, a pesar de estar un poco nervioso, cada segundo, tratando de luchar por todo y de no rendirme.”

Getty Images

El joven agradeció a México, a sus padres y a su entrenador por el apoyo que le han brindado para llegar lejos tras la búsqueda de consolidarse dentro del deporte e incluso agradeció a quienes alguna vez le mencionaron que no podría alcanzar sus sueños, pues esas personas lo impulsaron cada día para esforzarse más y convertirse en el primer mexicano en la historia en llegar al programa libre.

Carrillo Suazo se colocó en la posición 22 de la tabala general y dejó en claro que se prepará para la siguiente justa olímpica en Milán 2026.

