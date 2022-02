No habrá nada que pueda detener mis investigaciones: Anabel Hernández

"Seguiré mi labor de investigación que nadie se confunda". Así de manera contundente, la periodista-investigadora Anabel Hernández autora de varios best sellers sobre la narcoviolencia y corrupción en nuestro país, se refirió a su último trabajo publicado bajo el título de "Ema y las otras señoras del Narco" que ha suscitado una gran polémica debido a que son señalados diversos personajes de la farándula como Andrés García quien dice no solo la ha señalado sino también amenazado.

Pero no me quedaré de brazos cruzados porque yo no amenazo yo si cumplo lo que digo.

En conferencia de prensa para dar a conocer su postura respecto a los trabajos de investigación que ha realizado y que la han obligado a exiliarse del país Anabel Hernández pidió que nadie se confunda...en un país donde matan periodistas, uno a la semana, sería una negligencia no denunciar amenazas, no permitir que eso suceda, apuntó.

Respecto a las personas señaladas en su libro aclaró que no es un tema personal pero las personas que menciona así lo han tomado, lamentó, al tiempo que expresó "son víctimas de las consecuencias de sus propios actos y la verdad caerá por su propio peso.

A pregunta expresa sobre si le interesaría hacer una serie sobre su libro dijo que lo ha pensado, pero sería un trabajo distinto que no hiciera apología de la cultura del narco.

Por último, hizo un llamado a la actriz Lorena Rodríguez para que se contacte con ella.