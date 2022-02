Se responsabiliza AMLO por atención en Pandemia

Responsable, aunque no culpable y con la conciencia tranquila se dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante la estrategia que aplicó y mantiene su gobierno por la pandemia de Covid-19 y la atención de cada uno de los pacientes.

Tras la decisión de un juez federal para que la Fiscalía General de la República (FGR) abra una investigación por omisión y homicidio contra el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el Primer Mandatario fue cuestionado si será quien asuma la responsabilidad histórica de la estrategia de su administración.

"Sí en todos los casos, el Presidente tiene responsabilidad, puede ser que no sea culpable, pero soy responsable y considero que la estrategia que se llevó a cabo para enfrentar el problema de la pandemia, fue acertada y salvó muchas vidas. ¿En qué consistió la eficacia de la estrategia que aplicamos? Primero en que la gente ayudó mucho cuidándose".

Destacó que el gobierno no tuvo necesidad de tomar medidas forzadas para la población, en segundo lugar, mencionó que se contrataron y capacitaron médicos, pues recordó que se tenía un déficit en esa área, por último, indicó que se implementó el plan de vacunación, ante ello dio un sí, a declarar inocente a López-Gatell.

"Sí a todos los que participaron, al contrario, es para darles un reconocimiento público, mundial, luego lo que se hizo para conseguir las vacunas entre otras cosas, ¿qué es lo que más vida ha salvado? La vacuna y nosotros fuimos los primeros en tener las vacunas en América Latina y en aplicarlas".

Además, destacó, que respecto a los fallecimientos, México tiene menos que Estados Unidos y Brasil pues a nivel mundial comentó que México está en el lugar 24 de 30 países. Ante esto lamentó que exista una fobia política que sin importar las víctimas por Coronavirus, sólo buscan golpear a su administración por asuntos económicos.

"Sostengo que no tienen autoridad moral, no tienen escrúpulos morales de ninguna índole, lo único que les importa es el dinero, los obnubila y su mentalidad, su pensamiento conservador que también los ciega por completo, no les importa nada, es destruir, el que nos vaya mal, entonces la molestia de nuestros adversarios es que querían agarrar un pollito y les salió gallo".

El Jefe del Ejecutivo Federal se dijo con la conciencia tranquila por las decisiones que se han tomado para atender la pandemia.

"Me confieso yo mismo todos los días o cada dos días o cada tres días o cada semana, y si luego que cometí un error busco enmendarlo y hasta ofrecer disculpas y actuar con humildad y si no, no me siento bien con mi conciencia por eso hablo de que nuestro tribunal, el más importante es la conciencia. La agarraron contra Hugo porque él nos ayudó imagínense si no tenemos un experto, pero además con la capacidad intelectual y expositiva de Hugo, no se acaba".