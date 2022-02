Tom Brady confirma su retiro

Es oficial, luego de que el pasado sábado se levenatara el rumor, este viernes el propio Tom Brady confirmó su retiro de la NFL luego de 22 temporadas y 7 anillos de Super Bowl con los New England Patriots y los Tampa Bay Bucs.

A través de una emotiva carta en redes sociales, el exjugador de 44 años explicó que en estos momentos de su vida, prefiere enfocar su atención en la familia, luego de varios años más pegado a un campo que a casa.

3 veces MVP y 15 seleccionado al Pro Bowl, Tom habló del esfuerzo y sacrificio que realizó durante sus 22 años de carrera profesional, el cual ya no está dispuesto a hacer.

"Hay un desafío físico, mental y emocional cada día que me ha permitido maximizar mi máximo potencial. Y he hecho todo lo posible estos últimos 22 años. No hay atajos para el éxito en el campo o en la vida. Esto es difícil de escribir para mí, pero aquí va: ya no voy a tener ese compromiso competitivo".