Determina juez dejar a Emilio Lozoya en prisión

Luego de una audiencia que escasamente duró 50 minutos el juez José Artemio Zúñiga Mendoza determinó mantener en prisión preventiva justificada a Emilio Lozoya Austin, quien fuera director de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El juez consideró que Lozoya cuenta con los recursos económicos suficientes y una red familiar de apoyo que le permitirían darse a la fuga por lo que, la única medida cautelar que existe para garantizar su presencia en el proceso es la prisión preventiva justificada.

Asimismo consideró que el inculpado no ha logrado obtener el criterio de oportunidad ni reparar el daño a más de año y medio de iniciado el proceso. "Si bien usted dice que lleva negociaciones con instancias del gobierno del más alto nivel eso no es suficiente porque, a la fecha, dicho criterio de oportunidad no se ha materializado", le dijo el juez a Lozoya.

La reiteración a la medida cautelar impuesta sobre quien fuera parte del equipo del expresidente Enrique Peña Nieto se da luego de que un tribunal le ordenó al juez emitir una nueva resolución del caso, pero esta vez de forma “congruente, motivada y exhaustiva”.

Por ello, en esta nueva audiencia el juez también aprovechó la oportunidad de explicar que la prisión contra Lozoya es válida, pues la Fiscalía General de la República argumentó de manera correcta que el exfuncionario cuenta con una red familiar y recursos económicos que le permitirían “salir del país y permanecer oculto”.

¿De qué se acusa a Emilo Lozoya?

Lozoya Austin está acusado de los delitos de uso indebido de recursos públicos, cohecho y asociación delictuosa, por los que en conjunto la FGR pidió 39 años de cárcel en caso de resultar culpable.

De manera específica es señalado por presuntamente haber recibido más de 10 millones de dólares de la constructora Odebrecht para sobornar a diversos funcionarios mexicanos, entre ellos el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, aunque en esta ocasión aseguró nunca haber recibido dinero alguno mientras fue funcionario público.

Sin embargo, es de recordar que también tiene en su contra otro proceso abierto, pero por la compra a sobreprecio de la planta AgroNitrogenados, caso en el que un Tribunal ya ordenó regresarle su libertad a fin de que pueda seguir su proceso en libertad hasta que se le dicte una sentencia.

La audiencia de hoy

Tras haber iniciado casi con media hora de retraso debido a que había una audiencia previa y por la aplicación de los protocolos sanitarios, pues según el juez en este Centro de Justicia Penal Federal los contagios han aumentado un 30 por ciento, la audiencia inició a las 14:19 horas, cuando estaba programada iniciar a las 13:30 horas y terminó a las 15:07 horas.

Al ingresar a la sala de audiencias los medios de comunicación ya se encontraba Emilio Lozoya en compañía de uno de sus abogados defensores Alejandro Rojas Prumeds ya que su principal defensa Miguel Ontiveros Alonso se encontraba pero de manera virtual al igual que las partes acusadoras como los fiscales de la FGR de la UIF y de Pemex.

Asimismo y debido al COVID-19 el juez Josė Artemio Zúñiga Mendoza también estuvo de manera virtual; Lozoya Austin apareció vistiendo el uniforme oficial color caqui calcetines negros y unos zapatos deportivos color azul con rayas verdes fosforescente y calcetines negros.