Se investigará asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, pero...

El presidente López Obrador lamentó el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, perpetrado en Tijuana, Baja California, la noche de este domingo, con lo que suman dos en menos de una semana en dicha entidad y tres en lo que va de este mes en el país.

Expresó su pesar por el crimen contra la comunicadora y aseguró que “es un asunto que duele mucho”, recordó que estuvo en la mañanera a principios de 2019 y le pidió apoyo para revisar un tema laboral que finalmente ganó.

“Muy lamentable lo que sucedió con la compañera, pues nuestro pésame a los familiares, y sí duele mucho lo que pasó en Tijuana. Desde luego vamos a llevar toda la investigación, ella efectivamente estuvo aquí a principio del 2019 para hacer una denuncia por un asunto laboral con la empresa de radio y Televisión vinculada a Jaime Bonilla, no era un asunto de amenazas o de violencia”.

Dijo que no hay que adelantar juicios y esperar que las autoridades investiguen para conocer a los autores materiales e intelectuales y sean sancionados. Prometió que no habrá impunidad, pero también ser muy objetivos para no involucrar el asunto con tintes políticos, porque “siempre se busca perjudicar a los adversarios”.

“lamentable pues sucedió esto, la asesinan, hay que ver el móvil, si hay vinculación con la denuncia de tipo laboral y hay que ver quiénes son los responsables. Se está haciendo ya toda la investigación, pero no se puede así en automático adelantar ningún juicio, hay que esperar. No dejar de considerar lo político, porque siempre se busca perjudicar a adversarios”.

Le preguntaron sobre las acusaciones de acoso y abusos de carácter sexual que pesan sobre el historiador Pedro Salmerón a quien el propio Presidente ha propuesto para ocupar la embajada de México en Panamá.

López Obrador pidió a las afectadas que presenten las denuncias correspondientes, porque sin pruebas todo esto parece una politiquería, incluso hasta los familiares de este historiador han sido mencionados como beneficiarios de canonjías y privilegios en cargos públicos.

“Deben de acudir a presentar denuncia, ya no hay represalias, lo único que se pide es no utilizar estos casos, incluso, con propósitos politiqueros. Ayer o antier el Reforma saca sobre el historiador Pedro Salmerón y sus familiares, se meten con sus familias, no solo para perjudicarnos a nosotros, sino por cuestiones ideológicas, les molesta el historiador por sus posturas, por eso ya no está de maestro en el ITAM”.

En la conferencia de prensa mañanera, Lo cuestionaron también sobre el caso del bebé cuyo cuerpo fue localizado al interior de un penal de Puebla.

López Obrador dijo que ese tema también es producto de la descomposición social que en gran parte se heredó del modelo económico neoliberal y enfrentar todos los frutos podridos con un proceso de transformación como el que encabeza su gobierno.