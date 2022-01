Estudiantes del CIDE bloquean carretera México-Toluca

Ante un nuevo intento de la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, de modificar los estatutos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) para hacer legal los nombramientos como director de la institución del doctor José Antonio Romero Tellaeche y de Jordy Micheli, como encargado de despacho de la Secretaría, la comunidad estudiantil y académica de esta institución protestan con el cierre de la carretera México-Toluca, en ambos sentidos, a la altura del plantel ubicado en la zona de Santa Fe.

En un pronunciamiento inicial, la académica Catherine Andrews, expuso que se busca, una vez más, “pisotear” la normatividad que rige al CIDE.

Dijo que no están en contra de posibles reformas a la institución, pero si en la forma en que se intentan llevar a cabo estos cambios.

“Estamos ante atropellamientos a los estatutos del CIDE, la asamblea de profesores pide encarecidamente al doctor Romero y a la doctora Álvarez Buylla que dejen de atropellar nuestros estatutos, que regresemos a la legalidad y pues ustedes verán las instalaciones del CIDE están cerradas, no hay motivo para su cierre, el único motivo es porque el doctor Romero no quiere y no puede enfrentar a la posición de la comunidad que es unánime”, comentó.

La también investigadora del CIDE agregó que su principal demanda es el respeto a la legalidad y que se les deje seguir trabajando en beneficio del país.

“Nosotros no queremos nada fuera de este mundo, queremos que se respeten las normas, eso es lo único y queremos que nos dejen trabajar, enseñar, aprender y servir al país, y con las acciones que están haciendo el doctor Romero, la doctora Alvarez Buylla nos están impidiendo cumplir con nuestro deber y hagamos votos que hoy no logren su propósito y que el CIDE pueda volver a la legalidad a la brevedad”, declaró.

Los alumnos indicaron que el cierre carretero se determinó luego de que no cesa el acoso a la comunidad científica de parte de la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, quien además ha “violentado” la normatividad del CIDE pese a que se intentaron mesas de diálogo en las que no asistió a 4 convocatorias, protestas pacíficas, amparos y toma de instalaciones.

El bloqueo en ambos sentidos de esta importante vialidad, han dicho, será indefinido o hasta que reciban una respuesta satisfactoria a sus demandas por parte del gobierno.