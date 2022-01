Que no haya propósitos politiqueros, pide AMLO sobre bebé de Samuel García

No nos vamos a pelear fue la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la información sobre la adopción de un pequeño de cinco meses, que hizo el gobernador Samuel García Sepúlveda y su esposa Mariana Rodríguez Cantú, para un lapso de dos días.

Después que se diera a conocer que el Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), investigará a fondo, el "permiso de convivencia familiar" o "adopción temporal", con el que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Nuevo León permitió el egreso del niño que se encuentra bajo los cuidados del Centro de Asistencia Social (público) "Capullos", el Primer Mandatario se pronunció porque el asunto o sea utilizado con propósitos politiqueros.

"Lo de Nuevo León, eso tiene que ver con la decisión se los ciudadanos, de la gente, no debe haber también propósitos politiqueros, me llama la atención que el Reforma ahora está cuestionando al gobernador de Nuevo León, ¿qué pasó ahí?... nosotros no nos vamos a pelear, que cada quien haga su juicio, que actuemos con criterio".

Evitando profundizar en la crítica que se ha dado sobre todo en redes sociales, el Jefe del Ejecutivo Federal se limitó a comentar que se siente contento al percibir el cambio de mentalidad en el pueblo mexicano, que señaló se ha convertido en los más politizados del mundo teniendo millones de hombres y mujeres conscientes de poder polemizar cualquier tema lo que genera "un verdadero cambio en el país".