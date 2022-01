Confía AMLO que España dará beneplácito a Quirino como embajador

Aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador que México mantiene buena relación con España por lo que confió que pronto la administración de esa nación brinde su beneplácito para que el ex gobernador priista en Sinaloa Quirino Ordaz, sea el próximo embajador de México en dicha nación.

Durante la mañanera el Primer Mandatario aseguró que España no ha dado negativa a la propuesta, aunque dijo, todo tiene sus tiempos.

"Un proceso tarda, pero no ha habido ninguna notificación del gobierno de España de que no acepten a Quirino Ordaz como embajador, yo creo que en unos días más se va a dar el beneplácito no hay ningún motivo para que no se acepte, claro nuestros adversarios quisieran que nos rechazaran nuestra propuesta, que hubiese pleito con el gobierno español, pues no, están bien las relaciones".

Reconoció que se mantienen las discrepancias con ese país tras la carta que envió para solicitar las disculpas a México por la Conquista Española, incluso dijo no le han dado respuesta.

"200 años de independencia, los 500 años de la invasión, la toma de Tenochtitlán y los abusos que se cometieron y nosotros estamos planteando de que se ofrecieran disculpas como lo hemos hecho nosotros para reiniciar una nueva etapa de reconciliación, de más cercanía, de hermandad, pero lo tomaron a mal, ni siquiera me respondieron la carta sin embargo eso ya pasó".

Enfatizó que cada quien debe asumir su responsabilidad ya que insistió que el ofrecer disculpas podría ayudar mucho a mantener estrecha relación que dijo, se ha visto afectada sobre todo porque las grandes empresas españolas ya no pueden hacer los movimientos con tanta libertad en nuestro país "para saquear" a los mexicanos.

Por cierto, que el Jefe del Ejecutivo Federal fue cuestionado si ha tenido comunicación con este u otros ex gobernadores priistas que fueron propuestos como embajadores o cónsules a lo que señaló que no porque todo se está dando seguimiento a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.