Presenta Gobierno plan de austeridad para el INE

Al afirmar que no se viola la autonomía del Instituto Nacional Electoral, el Gobierno Federal presentó, de manera "respetuosa" el proyecto de plan de austeridad para que el INE pueda tener los recursos necesarios para la realización de la consulta de Revocación de Mandato. De acuerdo a representantes de la administración pública federal, con el planteamiento sería posible ahorrar 2 mil 972 millones de pesos.

El ejercicio de austeridad incluye la aplicación de un nuevo tabulador para mandos y enlace, además de suprimir pagos para seguro de gastos médicos mayores de mandos medios y superiores y ajustes en el gasto de operación donde se incluye la eliminación de gastos de celular, gasolina, arrendamientos, viáticos, alimentación, telecomunicaciones, bienes informáticos, papelería, convenciones, entre otros rubros. Thalía Lagunas Aragón, oficial mayor de la SHCP señaló que junto con la Función Pública se elaboró este plan.

"La disponibilidad total en sueldos y salarios tendríamos un gran total de 719 millones de pesos, en gasto de operación mil 384 millones de pesos, en los fideicomisos 869 millones de pesos dando un esfuerzo de dos mil 972 millones de pesos, cabe precisar que con estas medidas no se ven afectadas la entrega de recursos por concepto de prerrogativas a los partidos políticos ni tampoco se reducen plazas de ningún tipo ni para el personal de estructura ni personal operativo ni sindicalizado".

El subsecretario de Egresos, Juan Pablo de Botton, consideró que podrían tenerse los recursos necesarios para el ejercicio de revocación de mandato con la propuesta ya que explicó que para el 2022 el presupuesto aprobado para el INE fue de 19 mil 736.6 millones de pesos y cuenta con 830 millones adicionales.

"Resulta de una disponibilidad de recursos para el INE estimada en dos mil 792 millones de pesos, es decir digamos ya en su conjunto entre los 830 millones de pesos adicionales al presupuesto normal y los 554.5 millones de pesos por austeridad, se tendría una disponibilidad de mil 384.5 millones de pesos... reducciones en cuestiones de gastos como telefonía celular, combustibles, arrendamientos, viáticos y pasajes, alimentación, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, papelería, congresos y convenciones, consumibles de equipo de cómputo y diversos conceptos que ya son aplicados en la administración pública federal".

Al encabezar esta presentación, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López aclaró que no es una respuesta a la solicitud que el Consejo General del INE acordó para tener más de mil 700 millones extraordinarios, sino una propuesta respetuosa ante la falta de recursos públicos y la posibilidad de que ese dinero salga de su propio presupuesto.

"Este es como lo decimos un ejercicio que se presentó desde las áreas a las que compete el manejo presupuestal, algunos el manejo y a la secretaría de la Función Público, la vigilancia de que el presupuesto se aplique de manera correcta pero es decisión y nosotros respetamos la decisión del Instituto Nacional Electoral de adoptar o no estas medidas".

Aunque pidió esperar a que se formalizará el requerimiento del INE a la Secretaría, descartó que el dinero requerido pueda salir de otras instancias gubernamentales como el Instituto Para Devolverle al Pueblo lo Robado.

"Bueno hicimos una revisión no nada más del presupuesto sino la posibilidad de que alguna institución pudiese tener dinero disponible, recursos públicos disponibles, no es la tarea principal y eso concluyó este grupo de trabajo, no hay posibilidad legal alguna que del presupuesto o de los recursos que mantiene el Instituto Para Devolverle al Pueblo lo Robado pudiese destinarse alguna área del gobierno federal o algún organismo autónomo así que yo descartaría que los recursos que opera o maneja pudiesen ser destinados a posibilitar una ampliación presupuestal al Instituto Nacional Electoral".

Recordó que además no hay precedente en la historia de presupuestos, que se haya otorgado ampliación presupuestal a los órganos autónomos, incluso comentó que otro organismo autónomo requirió dinero extra y al mostrarle el plan de austeridad del gobierno federal, pudo encontrar que de lo que ya tenía, se podían cumplir los compromisos por lo que refirió que el plan anunciado será enviado al INE este jueves para su análisis.

Por último, al comentar que el presidente Andrés Manuel López Obrador está evolucionando satisfactoriamente, el funcionario comentó que el Jefe del Ejecutivo Federal revisó este plan de austeridad antes de ser presentado.