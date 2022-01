Senadores del PRI piden comparecencia de López-Gatell

Legisladores del PRI exigieron la comparecencia inmediata del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell , para que rinda cuentas, ante el Senado de la República, sobre su errático desempeño para enfrentar la cuarta ola de Covid-19 y que ha ocasionado un disparo en los contagios entre la población a causa de la variante ómicron.

Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la senadora Nuvia Mayorga, alertó que la cifra de contagios va peligrosamente en aumento, mientras que las autoridades sanitarias se niegan a vacunar a los niños de 5 años en adelante, continúan sin aplicar pruebas diagnósticas suficientes pues las largas filas son evidentes y la frustración cunde entre la gente que no tienen acceso a ese examen médico.

En su participación a distancia, la legisladora dijo que a nombre de la bancada priista en la Cámara Alta solicita una comparecencia urgente con López Gatell para que diga si puede o no con su responsabilidad o de plano que renuncie si no es capaza de frenar la galopante pandemia.

“En el grupo parlamentario del PRI, hacemos un enérgico llamado para que desde el Senado se llame a comparecer al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Que nos explique la estrategia del gobierno de la República para prevenir y evitar contagios, pero que sea de manera seria, que venga a rendir cuentas sobre su muy cuestionable desempeño. Y queremos que sea sin burlas, sin insultos que no nos venga a decir mentiras. Y si no puede, entonces lo que pedimos es que renuncie”.

Nuvia Mayorga dejó claro que rendir cuentas no es una concesión de un funcionario, sino es una obligación y un derecho de todos los mexicanos.

De hecho, la senadora del PRI por Hidalgo, cuestionó las recomendaciones que hizo el propio Secretario de Salud, Jorge Alcocer quien sugirió a los que presentan algún síntoma de Covid-19 tomar tés o aplicarse ungüentos.

“Una política de salud pública no puede consistir en pedir a la población a los mexicanos que se queden en su casa, que se tomen un té y se pongan Vaporub. ¿Saben por qué lo dicen? Porque saben perfectamente que no hay medicamentos y ni los habrá al menos en el primer trimestre de este año. No podemos subestimar los efectos de esta nueva variante, tal como se subestimó toda esta pandemia”.

Es más, criticó que se hayan realizado cambios en el gabinete presidencial para perfeccionar la obra del Tren Maya, así como en la Secretaría de Bienestar, en lugar de mejorar la prestación en los servicios de salud.

Mientras que, el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, salió en defensa de López Gatell y arremetió contra la oposición por las críticas que constantemente hace contra dicho funcionario.

“Y ahora vienen a decir aquí que están muy preocupados por la salud del pueblo, mintiendo, intrigando, desinformando. Si una pandemia exige algo es información objetiva y veraz, 73 millones de adultos tienen el esquema completo de vacunación y siguen diciendo que no hay vacunas, y no se conforman con esto, sino además, vienen con una desfachatez a exigir al renuncia de uno de los funcionarios más competentes, más entregados, más patriotas, más capaces como Hugo López Gatell”.