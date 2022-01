Soy el más guapo del boxeo: Julio César Chávez Jr.

Julio César Chávez Jr. ha tenido mucho tiempo libre desde que anunció que estaba aislado por covid-19 y constantemente ha usado sus redes sociales, no solo para comunicarse con sus seguidores, sino para causar más y más polémica con algunas de sus declaraciones.

En esta ocasión, el hijo de la leyenda tiró contra el Canelo Álvarez, el cual aseguró que le tiene coraje porque le ha "bajado" algunas mujeres, situación que como es costumbre, causó revuelo en internet.

"Soy el más guapo del boxeo, la verdad sí. Ni el 'Canelo', no la hace, la neta. Ya le he bajado varias morras por eso me tiene tanto coraje", expresó Julito en un Live en su cuenta de Instagram.

Como era de esperarse, usuarios hicieron su trabajo de investigación y aunque no confirmaron a alguna novia oficial de Saúl Álvarez que haya tenido nexos con Chávez Jr., varias versiones apuntan a algunas chicas de Jalisco con las que se le vio en el pasado a "Canelo".

Ya dentro de lo deportivo, Julio César dijo que por ahora, no hay nada claro en su futuro en el boxeo y aunque su sonada pelea contra Jake Paul sí es una posibilidad, todavía no se concreta nada.

"Estamos viendo, ojalá podamos hacer alianza para la siguiente. Esperemos estén dispuestos. Me habló Eddy Hearn, el "Flaco", Juan Carlos Torres y ya, no he tenido comunicación con nadie".

Su última pelea fue a finales del 2021 ante el peruano, David Zegarra, al cual derrotó y volvió a pedir una oportunidad en la élite del pugilismo, a pesar de tener ya 35 años.