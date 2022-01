Defiende Segob nombramiento de Javier May en Fonatur

Con la finalidad de fortalecer los trabajos y hacer frente al tiempo que se tiene en proyectos como el Tren Maya, se realizaron los movimientos en el Gabinete Presidencial el pasado martes, así lo indicó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien esta mañanera defendió la decisión que sea Javier May Rodríguez el encargado de Fonatur, abandonando su cargo en la Secretaría del Bienestar.

Durante la mañanera el funcionario fue cuestionado del motivo por el cual se dejó al frente del Fondo Nacional de Fomento Turístico, a quien se ha dedicado a cuestiones administrativas y no de arquitectura.

"El nombramiento de Javier May que ocupaba la Secretaría del Bienestar será el director General de Fonatur con lo que ello implica, que es coordinar los trabajos para que uno de los grandes trabajos nacionales como es el Tren Maya pueda continuar con su proceso de planeación, de construcción y desde luego de operación, en todos los estados del sureste del país, en Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo puede iniciar sus operaciones en tiempo y forma".

Se le cuestionó si fue para evitar un incremento en el gasto de la construcción del Tren Maya a lo que enfatizó, aún se está revisando el proyecto porque en el proceso de construcción puede enfrentar retos externos como el incremento en el precio del acero lo que sí afirmó, se mantiene el compromiso de que concluya el próximo año.

"El compromiso es que el Tren Maya debe estar entrando en operación en diciembre del año 2023, la obra debe estar terminada por etapas entre junio y noviembre del 2023 y el Presidente lo hace puntualmente pues cada semana hay reuniones de evaluación primero aquí en oficinas y cuando menos una ves al mes se realiza una gira de supervisión, tenemos entendidos que las empresas constructoras van a acelerar el próximo mes los trabajos de construcción de los tramos, ya va a iniciar la construcción de las estaciones también".

Respecto al gasto final de la obra dijo que es ocioso estar hablando si el gobierno tendrá que pagar mil millones de pesos por el cambio del trazo 5.

"Bueno yo creo que nosotros debemos evitar la especulación, yo no hablaría de cantidad económica, desde aquí lo reiteramos vamos a donde haya que pagar derecho de vía porque hay casos de algunos otros que nos dicen que no quiero que me paguen estoy de acuerdo que el trazo por ahí, bueno pues habrá algunos lugares donde no nos cueste o no le cuesto al gobierno federal el derecho de vía".

Mientras tanto aseguró que se siguen dando acercamiento con empresarios y habitantes de la zona para liberar el derecho de vía por lo que dijo, se prevé que entre el 14 y 17 de enero pueda estarse trabajando el tramo cinco sur.