Frío predomina en la República Mexicana

El Frente Frío #21 se extenderá con características de estacionario sobre el norte de la Península de Yucatán y en interacción con un canal de baja presión sobre el occidente y sur del Golfo de México ocasionará chubascos en el Golfo de México y la Península de Yucatán.

La masa de aire frío asociada al Frente empezará a modificar sus características térmicas favoreciendo un ascenso gradual en las temperaturas vespertinas en gran parte de la República Mexicana.

Se mantendrá ambiente frío a muy frío en la mañana y lo noche sobre entidades de la mesa del norte y la mesa central con heladas matutinas sobre partes altas, así como bancos de niebla en zonas del centro, sur y sureste del territorio nacional.

Presencia de bancos de niebla en Av. Central y el Circuito Mexiquense. / Víctor Sandoval

Además de evento de norte muy fuerte en el Itsmo y Golfo de Tehuantepec y fuerte en el Litoral del Golfo de México disminuyendo en el transcurso del día.

Un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmófera se ubicará sobre el occidente de México manteniendo ambiente estable con cielo despejado y escaso potencial de lluvia sobre la mayor parte del territorio nacional.

Se prevén temperaturas de 10° a -5° C en las sierras de Chihuahua, Durango y Sonora; -5° C a 0° C en regiones montañosas de Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Guanajuato, Nuevo León, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, 0° C a 5° C en las sierras de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Leer más: Nevada histórica pintó de blanco la CDMX