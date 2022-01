Continúan las bajas temperaturas en la República Mexicana

El Frente Frío Número 21 se extiende sobre el sureste de México y la Península de Yucatán por lo que se esperan lluvias muy fuertes en Chiapas, Oaxaca y Veracruz; lluvia fuerte en Campeche, Puebla, Quintana Roo y Tabasco; chubascos en Hidalgo y San Luis Potosí; lluvias aisladas en el Estado de México, Querétaro, Tamaulipas y Tlaxcala.

Continuará el ambiente de frío a muy frío en zonas del norte y centro de la República Mexicana, con bancos de niebla en zonas dispersas del centro, oriente y sureste del país. Se prevén heladas matutinas en zonas de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Asimismo, se esperan condiciones para la caída de aguanieve o nieve en cimas montañosas a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar (msnm) del Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

En el Valle de México se prevé cielo medio nublado, ambiente de frío a muy frío y posibles bancos de niebla por la mañana en zonas altas. Durante el día prevalecerán condiciones de cielo de medio nublado a nublado, y viento del noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h.

Para la Ciudad de México se pronostica temperatura mínima de 6 a 8 °C y máxima de 18 a 20° C, y para Toluca, Estado de México, mínima de -1 a 1° C y máxima de 16 a 18° C.