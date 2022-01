Nos debe Calderón explicación sobre García Luna: AMLO

Durante mucho tiempo México vivió el tiempo al revés en materia de justicia, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al enfatizar que el ex presidente, Felipe Calderón, aún debe a los mexicanos una explicación sobre los motivos por los cuales dio el cargo de Secretario de Seguridad Pública Federal a Genaro García Luna, señalado por autoridades estadounidenses de brindar protección al cártel que lideraba Joaquín "El Chapo Guzmán".

Durante la mañanera el Primer Mandatario aseguró que no basta con la respuesta de "no sabía" y recordó que hay testimonios que el ex panista, si fue notificado de las irregularidades de su colaborador.

"El hombre fuerte, el más cercano a Calderón, el secretario de Seguridad Pública está en la cárcel acusado de proteger a un grupo de la delincuencia organizada, nos debe Calderón esa explicación, independientemente de lo legal, no es nada más decir no sabía, no, a ver ¿qué pasó, como conociste a este señor, por qué lo nombraste, que no te diste cuenta cómo actuaba? Su prepotencia, su arrogancia ¿nunca te dijo nadie de que estaba actuando en contubernio con la delincuencia".

Reprochó que a pesar de esto el conservadurismo actúe como si nada, ya que recordó que existen testimonios que Calderón Hinojosa, sí fue advertido.

"Está el testimonio del General Ángeles, entre otras cosas, ah, pero como si nada hubiese pasado, siguen dándose baños de pureza porque esa es la característica del conservadurismo, es el prototipo, son de las cosas que tenemos que ir resolviendo, afortunadamente ya se sabe de que no hay en este gobierno impunidad, ni establecemos relaciones de complicidad con nadie".

Hasta el momento, Felipe Calderón no ha dado respuesta a lo dicho por el Jefe del Ejecutivo Federal sin embargo fue Vicente Fox, el que se expresó a través de su cuenta de twitter escribió "Y tu nos la debes sobre tus hermanos".