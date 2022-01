Los mismos Reyes Magos ya no quieren traer videojuegos: AMLO

Los Reyes Magos no quieren tener nada que ver con los videojuegos, fue la expresión del presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado sobre qué peticiones dejará plasmadas en su carta a Los Reyes Magos, la noche de este 5 e inicios del 6 de enero.

A unas horas de que lleguen Santos Reyes a los hogares católicos mexicanos, del país, el Primer Mandatario refirió que el único que está en edad de hacer su cartita es su hijo menor pero advirtió que no habrá nada relacionado a los aparatos electrónicos que ya ha responsabilizado de fomentar la violencia entre menores.

“Los Reyes no quieren estar entregando aparatos electrónicos que se usan para ver series con contenidos violentos, ya no quiero, los mismos Reyes, y el elefante y el camello y el caballo ya no quieren nada que tenga que ver con videojuegos nada de eso, no les gusta, el caballo relincha, se echa el elefante, el camello repara, al revés es el caballo el que repara pero ya no quieren eso, mucho amor para los niños hay que seguir creyendo”.

Por ello comentó que Jesús, su hijo de 14 años, lo que escribirá será el que le lleguen zapatos y ropa. Mientras tanto como ya lo había externado, antes de que concluyera el 2021, el titular del Ejecutivo Federal dijo que sus deseos se resumen en tres.

“Primero salud, tenemos que agradecer que esta nueva variante, aunque es muy contagiosa no está resultando de mucha gravedad, eso es lo primero la salud no sólo para enfrentar esta variante, sino la salud, que todos estemos sanos, que tengamos salud todos los mexicanos porque no queremos que nadie este hospitalizado ni enfermo. Lo segundo es que sigamos manteniendo nuestros valores, culturales espirituales y lo tercero, que sigamos siendo buenos y fraternos que practiquemos el amor al próximo”.

Para concluir La Mañanera, el político tabasqueño deseó que siga prevaleciendo esta bella tradición ya que dijo, no se puede vivir sin una creencia.