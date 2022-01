“Soy inocente”, asegura José Manuel del Río

Desde su celda en el penal de Pacho Viejo, en Xalapa, Veracruz, José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, denunció que su encarcelamiento es injusto.

Les dijo a los senadores de la República que va a resistir porque es “plenamente inocente”.

Eduardo Ramírez, expresidente del Senado e integrante de la Comisión Especial de Veracruz del Senado, reveló parte de la conversación telefónica que sostuvo este lunes con Del Río Virgen, acusado de la autoría intelectual del asesinato del ex candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencial municipal de Cazones, René Tovar.

El senador de Morena dio cuenta que fue una larga plática, donde le comentó que se sentía como secuestrado.

En su relato el legislador por Chiapas, indicó que el secretario técnico de la Jucopo le comentó que comparte la celda con 27 personas más y que sólo le dan de comer una vez al día.

“Y creo yo que lo están haciendo bien, pero mi capacidad de resistencia es muy amplia”, indicó.

“Voy a resistir, soy plenamente inocente, Eduardo, me dijo. No tengo nada de que arrepentirme, se lo he dicho a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, hijos. Al principio pensé que era un secuestro, después me di cuenta que me llevaban a un reclusorio, yo estoy en calma, solamente les pido que no me dejen solo. Es un acto muy injusto y apelo a la generosidad de los impartidores de justicia a partir de las pruebas que presente mi defensa”, aseveró.

Del Río Virgen agradeció el apoyo que ha recibido del grupo mayoritario de Morena y de las demás fracciones parlamentarias.

En la conversación con Eduardo Ramírez, José Manuel le confió que no tiene acceso a la información de lo que sucede a diario, pero “quiero decirte que estoy muy tranquilo, que estoy muy en paz.

Me preocupa que el tiempo pasa, pero no será la primera batalla que tengo que sortear, uno a veces tiene que enfrentarse con su destino”, le dijo al senador chiapaneco.

Eduardo Ramírez reveló que al menos en más de 10 ocasiones Del Río Virgen le afirmó que es inocente y que está en paz, mientras le confesó que le han hecho pasar momentos muy incómodos.

“Imaginate, una celda de cuatro por cuatro, no hay ni espacio para dormir. Sus palabras fueron: voy a resistir, soy inocente”.

El expresidente del Senado, confió que este tipo de atrociades no se sigan cometiendo.

Sesiona la Comisión Especial de Veracruz

Este martes la Comisión Especial de Veracruz que preside Dante Delgado, senador de Movimiento Ciudadano (MC), se reunió para informar que ha recibido hasta el momento una docena de casos de violaciones a derechos humanos y al Estado de derecho en esa entidad.

El representante de MC calificó de preocupante la situación que se vive en la entidad y, aclaró que todos los casos serán documentados, no habrá uno solo en el que sean apreciaciones subjetivas, ni dichos, sino efectivamente comprobados y comprobables.

Aclaró que en esta comisión “nosotros no estamos pensando en agraviar a nadie, sino en procurar justicia para la sociedad”.