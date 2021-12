Celebra AMLO unidad entre gobernadores… “fue buen mensaje a la nación”

Evitando polemizar sobre la desaparición de la "Alianza Federalista" creada entre mandatarios de oposición, el presidente Andrés Manuel López Obrador, celebró que en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores se haya destacado el acuerdo de unidad.

Después que el ahora presidente de la Conago, Omar Fayad, gobernador de Hidalgo llamó a un replanteamiento en el organismo para que haya integridad con el objetivo de atender los temas prioritarios en el país, López Obrador aseguró que son libres.

"No quiero opinar son libres los gobernadores y no juzgo no cuestiono a los que en su momento tomaron esa decisión, la política es tiempo, circunstancias y son momentos distintos entonces lo que sí es, repito, muy satisfactorio el que se haya llevado a cabo este acto de unidad nacional en lo que corresponde a gobernadores y el Ejecutivo".

Manifestó respeto por quienes dijo, en su momento tomaron la decisión de agruparse para exigir un cambio.

"Creo que en su momento los gobernadores consideraron que era importante el agruparse para pedir un cambio sobre todo de la ley de coordinación fiscal por la distribución de presupuesto, sin embargo me da mucho gusto y ayer se demostró que se mantiene la unidad de los gobernadores y de todo el gobierno de la República por lo que corresponde al poder ejecutivo, eso es muy bueno porque a los ciudadanos les gusta, les importa mucho que haya unidad nos podemos estar peleando por cualquier cosa pero en temas como seguridad, la gente quiere que nos pongamos de acuerdo que trabajemos de forma coordinada".

Aclaró que la ausencia del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, fue por un compromiso personal.

"Yo creo que fue una muy buena reunión fue un acuerdo de unidad nacional y no estuvo presente el gobernador de Jalisco porque nos informó que tenía un compromiso familiar pero que iba a asistir en su representación el secretario de gobierno y en efecto no está en Jalisco por eso no pudo acompañarnos, pero estuvieron todos y fue un buen mensaje a la nación".

El jefe del Ejecutivo Federal aseguró que la unidad manifestada por los gobernadores, es resultado de la búsqueda y trabajo del secretario de gobernación, Adán Augusto López a quien calificó con un 10 y aunque fue cuestionado si tiene deseo de dejar la estafeta a un Tabasqueño, López Obrador prefirió sólo sonreír y guardar silencio.