Chicanadas y prácticas dilatorias… posponer revocación de mandato: AMLO

Como chicanadas y prácticas dilatorias calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador, la propuesta del presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova para aplazar de forma temporal el proceso de revocación de mandato al insistir que hay insuficiencia de presupuesto para ello.

En la mañanera desde las instalaciones del 37 Batallón de Infantería, en Villahermosa, Tabasco, aseguró que lo importante es que el ejercicio se lleve a cabo y que la misma Suprema Corte ya decidió, aunque de manera provisional que así sea con el presupuesto que se tiene.

"No porque ya la corte resuelve que se tiene que llevar a cabo, son chicanadas, son tácticas dilatorias, parecen abogados huizacheros, pero el fondo ya está resuelto que era lo que nos importaba y fíjense que como diría el finado Juan Gabriel, las vueltas que da la vida, los partidos opositores incluidos los que están de consejeros antes hablaban de la democracia participativa, de la consulta, del referéndum, del plebiscito, de la revocación de mandato y de repente cambian por completo".

El Primer Mandatario pidió esperar la decisión que se tome hoy entre los consejeros sin embargo insistió que lo más importante es dejar el precedente histórico de una democracia participativa se quiera o no.

"Hay que esperar el resultado de la votación y todavía queda la instancia del Tribunal Electoral, y luego al Corte que ya de manera provisional ha resuelto que debe de llevarse a cabo la revocación de mandato, la consulta, eso es lo más importante que el poder judicial, en este caso la corte haya decidido que debe celebrarse la consulta, lo demás no deja de ser secundario, si tienen dinero o no tienen dinero si van a poner suficientes casillas o pocas casillas, aquí el tema de fondo es que se va a establecer el precedente histórico, lo quieran o no lo quieran de que el pueblo va a ejercer su derecho a la revocación del mandato".

Reiteró que con la revocación de mandato ningún Presidente podrá sentirse con poder absoluto, incluso deseó que lo mismo se aplique en todos los niveles de gobierno para que el pueblo tenga las riendas del poder en sus manos y todos tengan que portarse bien de lo contrario se les quita el cargo, el Jefe del Ejecutivo Federal lamentó que el INE no sea el principal órgano promotor de la participación ciudadana.