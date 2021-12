Llama PROFECO a Viva Aerobús a respetar las tarifas sobre equipaje de mano

Luego de más de 20 millones de pesos tan sólo en multas, éste jueves, la Procuraduría Federal del Consumidor, impuso sellos restrictivos a la aerolínea viva aerobús, respecto al cobro de equipaje personal de menos de 10 kilos, para llevarlo a bordo de los aviones, informó Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, al dar el banderazo de arranque al operativo de verificación por el periodo vacacional en la terminal de autobuses TAPO, el funcionario señaló que sostendrá reuniones con los directivos de la empresa ya que recordó este cobro es indebido de acuerdo a la ley.

“Viva Aerobús a pesar de qué ya llevan más de 20 millones de pesos en multas, y que el día de hoy, pusimos sellos de suspensión, sólo relativo a las tarifas que no incluyen, porque las líneas aéreas tienen muchas tarifas, entonces no queremos afectar en nada al que tenga algún otro tipo de tarifa y que libremente adquirió, pero no puede haber ninguna tarifa que no incluya el equipaje de mano, la pieza de menos de 10 kilos que se suba a bordo, no sé cuál sea la posición de viva aerobús, apenas en una hora en una hora tengo la cita con ellos”, refirió el titular de la PROFECO.

El funcionario explicó que son distintos vuelos y plazas en las que se han aplicado estas multas, ya que la tarifa debe contemplar al menos un equipaje de mano de menos de diez kilos, esos sellos detalló están orientados a concientizar a los consumidores de su derecho y recordar la alerta emitida, en torno a si se cobra esta pieza, el derecho está de su lado, por lo que deben presentar una queja para que se les devuelva este dinero y un 20 por ciento de indemnización. En algunos casos este cobro alcanzaba los 800 pesos por pieza, por lo que los consumidores deberán recibir de rembolso 960 pesos en total . Detalló que las multas serán superiores a sus ingresos, por lo que dijo les saldrá más caro el no entrar en razón. Recordó que no se puede suspender el servicio ya que ante la temporada vacacional, se generarían más problemas por lo que destacó estarán vigilantes de que se respete la ley, anticipó que ante este periodo no se presenten muchos problemas de este tipo, ya que confío la mayoría de los equipajes son grandes y tienen que ser documentados.

Respecto al operativo decembrino por vacaciones destacó que pese a lo difícil del año pasado se tuvieron muy pocas quejas formales, aunque también poco movimiento y en este año, esperan un aumento en la movilidad, pero no en las quejas

“Pues mira el año pasado en el tema del operativo decembrino que hubo poco movimiento, tuvimos alrededor de mil quejas y solamente 56 fueron formalizadas como quejas, un porcentaje bajo, un porcentaje realmente bajo por fortuna. Este año esperamos que haya mucho más movimiento pero no muchas más quejas”, externó Sheffield Padilla.