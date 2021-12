La Cámara de Diputados concluyó su periodo ordinario de sesiones en medio de protestas.

El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano tomó la tribuna del salón de plenos del recinto de San Lázaro en protesta porque ninguno de sus integrantes fue incluido para integrar la Comisión Permanente del Congreso de la Unión conformada por 19 diputados y 18 senadores.

Y es que el grupo mayoritario de Morena tendrá 8 diputados, el PAN 4 , PRI 3, el PVEM 2 , uno del PT, uno del PRD, y Movimiento Ciudadano cero.

El presidente de la Junta de Coordinación, el priista Rubén Moreira, explicó que los diputados de MC quedaron fuera de la Permanente por ser un grupo minoritario “por ser chiquitos, no alcanzaron nadita”.

Aunque si tendrán un senador como integrante de la Permanente, aseguró.

“Pues ellos son chiquitos, no les gusta que se les diga y hasta se enojan, pero son chiquitos. Si hay pluralidad en eso miente MC porque ellos tendrán un senador, la Permanente es el conjunto de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, allá les alcanza para tener, aquí no les alcanza para tener. No hay pugna, sencillamente son chiquitos , son chiquitos, y por eso les corresponde lo que les corresponde a los chiquitos , en este caso nadita”.

El priista Moreira Valdez explicó que la bancada del PRD si alcanzó a integrar a un diputado a la Permanente porque los panistas les cedieron un escaño por ser parte de la coalición Va por México, pero MC que no pertenece a ninguna alianza partidista simplemente, por su pequeña representación, no alcanzó ningún escaño.

Lo cual enfureció a los legisladores de MC, incluidos los senadores de ese partido como Dante Delgado, quien condenó la exclusión y encabezó la toma de la tribuna de San Lázaro.

“De manera arbitraria, artera, mezquina y perversa en la construcción de contubernios que se están dando en las cúpulas para repartirse los espacios de dirección en esta Cámara de Diputados. Tomaron la decisión fuera de cualquier lógica política, violatoria de la Constitución de eliminar de la Comisión Permanente a la representación política que por merecimiento propio corresponde a MC y lo hicieron porque se pudieron de acuerdo en la cúpula, pero están violando la Constitución”.

Cabe mencionar que la fracción del PRD es la que tiene el menor número de legisladores en la Cámara de Diputados con 15 miembros, mientras que la de MC, tiene 23 integrantes, por ello, la vicecoordinadora de la bancada excluida, Mirza Flores expresó rechazo a las prácticas antidemocráticas y poco republicanas en la Cámara, donde se ignoró a los más de tres millones de ciudadanos que votaron por Movimiento Ciudadano a nivel nacional.