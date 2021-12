Conflicto en el CIDE no es como el movimiento del 68: AMLO

El presidente López Obrador aseguró que quienes impulsan el conflicto en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), son los intelectuales que antes eran los predilectos del régimen de corrupción y privilegios.

Señaló que esos personajes ahora están molestos con su gobierno y hasta lo comparan con funcionarios represores como el regente Alfonso Corona del Rosal y el presidente Gustavo Díaz Ordaz, incluso, equiparan el conflicto del CIE con el movimiento estudiantil del 68.

De hecho, se quejó que algunos académicos como Sergio Aguayo y otros que han expresado inconformidad por el nombramiento del nuevo director del CIDE hagan ese parangón, López Obrador, sostuvo que se trata de una desproporción total, es un acto de deshonestidad intelectual.

"Ahora con el conflicto del CIDE están queriendo comparara las diferencias que hay en el CIDE con el 68, eso es un despropósito, pero además que los estén planteando académicos, como Sergio Aguayo y escritores del Reforma, es mucha deshonestidad intelectual por el coraje que tiene porque antes eran los intelectuales predilectos del régimen de corrupción y privilegios".

No se miden, pues Claudia Sheinbaum no es Corona del Rosal y yo no soy Díaz Ordaz, safo, dijo el tabasqueño.

De hecho, sugirió al gobierno capitalino que en las manifestaciones de los inconformes del CIDE no se utilice la presencia de policías, que no haya ninguna provocación y se garanticen las libertades.

López Obrador pidió al Conacyt que siga ofreciendo diálogo, y a los intelectuales y académicos del CIDE les recomendó actuar con honestidad y no por las diferencias con su gobierno fomenten el conflicto.

"Con todo respeto por el finado Corona del Rosal cómo va ser lo mismo que Claudia Sheinbaum y con todo respeto a Díaz Ordaz, pues no , no se miden, le sugiero a Claudia cuando se manifiesten los del CIDE que no haya un solo policía, que ejerzan sus derechos a plenitud, pero que no haya provocación alguna, de nada, Y que el Conacyt siga tratando el asunto, ofreciendo diálogo, solo que no agarren estas cosas por las diferencias que tienen con nosotros".

Alertó que muchas veces se echan a perder las causas justas por los oportunistas, por los falsarios, gente machista, defensora de posturas conservadoras de repente se vuelven progresistas, gente de avanzada, pero con el fin de afectarnos a nosotros, eso no es honesto.

El presidente López Obrador aseguró que ni conoce al nuevo director del CIDE ni se metió en su nombramiento, por lo que ve un tinte politiquero en ese conflicto.

En otros temas, anunció que la Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí fue declarada ya Área Natural Protegida, luego de que en dicho lugar se pretendía realizar un complejo turístico por parte de particulares. Anunció también que esta semana se reunirá con todos los gobernadores del país en Villahermosa, Tabasco.