Ataques a mi gobierno buscan afectar mi alta popularidad: AMLO

El presidente López Obrador, defendió a su gobierno de lo que llama "ataques de los neoliberales y la prensa corrupta" , que ahora hace señalamientos contra el Ejército por hacerse cargo de la distribución de medicamentos, en contra del Santiago Nieto Castillo quien era titular de la UIF y ahora es señalado como propietario de propiedades millonarias y sobre el escándalo del video donde aparece su secretario particular Alejandro Esquer haciendo depósitos de dinero en un banco en una operación carrusel.

López Obrador aseguró que son mentiras para buscar desprestigiarlo ante la popularidad y aceptación social que tiene a nivel mundial como gobernante, gracias a su apoyo a los más pobres y por su lucha contra la corrupción.

El presidente dijo que los ataques responden también a que ya no se entrega dinero a la prensa como antes para que los medios de comunicación no le pegaran al gobierno. Sostuvo que prefiere ahorrar ese dinero que pagar a la prensa para que no hablen mal del gobierno.

"Si fuese igual que antes no tendríamos problemas, pero nos costaría mucho, como unos cien mil millones de pesos al año. Si para que no hablen mal tengo que dar esos cien mil, mejor que hablen mal y pueden estar calumniando día y noche."

De hecho, dijo que la exhibición del video de Latinus donde se observa a su secretario particular, Alejandro Esquer, haciendo depósitos de dinero en un banco, insistió que era dinero para los damnificados del sismo de 2017, pero un periodista corrupto dijo que se trataba de dinero para la campaña.

"Son ataques a Esquer quien no sé si fue a entregar o depositara dinero a un banco para los damnificados en el 2017 pero en el 2018 cuando la campaña se presentó una denuncia ante el INE que hizo una investigación y llegó hasta el Tribunal y las tomas donde se ve recogiendo o entregando el dinero las pidieron al INE y el Tribunal al banco. Y ahora un periodista corrupto, Loret de Mola, da a conocer esas tomas, esa información la tenía el INE y el Tribunal en su momento resolvió que no había ningún delito".

López Obrador se lanzó también contra los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón quienes, en redes sociales, lo atacan con mentiras, "pero no son ellos, en realidad es una forma de pensar neoliberal que se siente afectada con el nuevo régimen".

Incluso, criticó a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, porque aseguró que en dicho evento se atacó a su gobierno.

"Acaba de terminar la FIL y ahí se dedicaron en la feria a atacarnos y todo eso tiene una explicación también, y es que, en el período neoliberal, que fue el del mayor saqueo y corrupción en México, tenían el control de los medios y de las universidades públicas, y también tenían el control de los intelectuales, el jefe Narro y el jefe Padilla que decían tenían mucha autoridad moral".

Muy molesto hizo un recuento de los escándalos en que han pretendido involucrarlo como los llamados video escándalos cuando era jefe de Gobierno y en los que se observa su ex secretario particular René Bejarano recibiendo dinero del empresario corrupto Carlos Ahumada. Así como del desafuero, dijo que el primer caso le dolió muchísimo porque fue un atentado contra su honestidad, pero la gente lo apoyó porque era y sigue siendo un hombre honesto, y el pueblo lo sabe.