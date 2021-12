Solcita Ancira desbloqueo de sus cuentas para “reparar el daño”

El empresario conocido como el Rey del Acero, Alonso Ancira solicitó a las autoridades federales que le sea retirada la acusación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, esto para constituir un fideicomiso y cubrir la reparación del daño por el Caso de Agronitrogenados al que se comprometió a pagar, que son 216 millones de dólares.

"Debido al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita me tienen negado (el acceso a sus cuentas) ante la Comisión Nacional Bancaria", detalló videoconferencia celebrada ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio Norte...debido a estas acusaciones falsas no puedo abrir este fideicomiso. Necesito 60 días para clarificar (...) si no ya hubiera depositado el dinero", puntualizó.

Durante esta misma audiencia también se confirmó que el dueño de Altos Hornos de México realizó el primer pago de 50 millones de dólares por este acuerdo reparatorio a Petróleos Mexicanos (Pemex), el cual se llevó a cabo el pasado 26 de noviembre

El juez autorizó Artemio Zúñiga, a petición de la defensa de Ancira y de Pemex, y con oposición de la FGR, otorgó un plazo de 60 días hábiles para que se resuelva el diferendo que mantienen sobre la constitución del fideicomiso que sirve como garantía para que se repare el daño. Esto luego de que Ancira lo constituyó en Estados Unidos y no en México.

"Mi intención es cumplir con el acuerdo. Tan claro es esto que ya hice antes de tiempo el primer pago. Son acusaciones falsas las que se me hicieron, pero estoy cumpliendo. Sin embargo, necesito que me quiten el cargo de lavado de dinero y me descongelen las cuentas porque sin eso la Comisión Bancaria no me deja constituir el fideicomiso en México", declaró ante el juez Ancira a través del sistema de videoconferencia.

Y es que Ancira y sus abogados pidieron en la audiencia una reunión con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para abordar el tema del descongelamiento de las cuentas. Pero el representante de la UIF, Antonio López García, refutó que ese es un trámite administrativo y no penal, por lo que pidió al juez oportunidad para platicarlo con los abogados del empresario en los siguientes días a lo que el impartidor de justicia federal accedió.

En tanto, el fiscal de la FGR, Antonio Domínguez, dejó expresa su inconformidad en que se sigan "otorgando plazos" para que Ancira cumpla con el requisito de constituir el fideicomiso en México y le pidió al juez establecer una fecha para tal efecto, sin embargo el juez desechó su petición tras advertir que hay un acuerdo entre Pemex y Ancira para seguir negociando ese tema.

"Ellos son los principales actores en este acuerdo reparatorio y por lo tanto corresponde a ellos seguir dialogando", puntualizó el juez Artemio Zúñiga.