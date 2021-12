La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, defendió la estrategia “abrazos no balazos” al sostener que es mejor atacar las causas de la violencia con acciones de bienestar e inteligencia en lugar de actuar de manera reactiva contra el crimen organizado.

Al comparecer ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, la funcionaria reiteró que las fuerzas de seguridad no atentan contra la población y que la estrategia de "abrazos, no balazos", permite avanzar sin violencia contra el crimen y sobre todo garantiza evitar injusticias como criminalizar a las víctimas o decesos de personas inocentes.

“Este gobierno no afecta a la población civil, las fuerzas de seguridad no se usarán contra el pueblo, ni caeremos en el imperdonable error de culpar a las víctimas de sus propias muertes. La política de "abrazos, no balazos" es sinónimo del uso de la inteligencia, "abrazos, no balazos" ha permitido que no haya más decesos de personas inocentes”.

La jefa del gabinete de seguridad federal ofreció una serie de cifras sobre la incidencia delictiva en la que destacó que la mayor parte de los delitos de alto impacto, como secuestro, homicidios dolosos, extorsión, robos, registran una tendencia a la baja y se comprometió a seguir combatiendo la violencia contra las mujeres y los feminicidios.

No obstante, las críticas de los legisladores de oposición se centraron en un incremento de la criminalidad y una disminución del Presupuesto para seguridad en estados y municipios, reprocharon la cada vez mayor militarización del país y que la mayor parte de los recursos presupuestales se destinaron a la Guardia Nacional, corporación que a dos años de su creación, no ha dado los resultados esperados.

El diputado del PAN, Román Cifuentes, sostuvo que la estrategia de seguridad ha sido un fracaso, producto de ocurrencias y caprichos desde Palacio Nacional.

“'Abrazos, no balazos' ha sido el mantra de este Gobierno en materia de seguridad pública, esta política no es más que una actitud de complicidad y de evasión ante el crimen organizado, no es más que dejar hacer y dejar pasar. Esta ocurrencia forma parte de las improvisaciones en materia de seguridad, lejos han quedado las promesas de sacar al ejército de las calles”.

En respuesta la responsable de la seguridad, aseguró que se trabaja todos los días para combatir la inseguridad y que esta administración no es corrupta, ni tampoco es cómplice o tiene pactos con el crimen organizado.

“No hay, ni habido pactos abominables con el crimen organizado y si algún servidor público traiciona este compromiso con la Nación, desde ahora le digo tendrá que enfrentar la justicia porque no vamos a encubrir a nadie”.

Rosa Icela Rodríguez repitió que son 50 los municipios del país que concentran la mayor incidencia delictiva, ubicados en 6 entidades: Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Jalisco y Chihuahua.

Dijo que, en la coordinación con el Gobierno de Estados Unidos, se cambiaron los esquemas, y ahora México no busca la cooperación para la guerra como ocurría con la Iniciativa Mérida, sino la colaboración internacional para construir la paz.