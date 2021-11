Pese a inflación alta, la economía del país camina: Tatiana Clouthier

La Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, fue blanco de severas críticas de parte de legisladores de oposición al comparecer ante comisiones de la Cámara de Diputados.

Le reprocharon que la economía familiar no va bien, que no hay un proyecto claro de reactivación económica pues las pequeñas y medianas empresas están sumergidas en una profunda crisis tras la pandemia y que los niveles de inflación están por los cielos.

No obstante, la funcionaria aseguró que la economía del país camina sin sobresaltos, y que se mantiene la expectativa de crecimiento del 6 por ciento, aunque efectivamente se presenta a nivel mundial un incremento inflacionario, pero se trabaja en ello.

Es más, recordó que el millón de empleos perdidos durante la pandemia ya fueron recuperados y se han generado 300 mil puestos de trabajo adicionales.

“Sin duda, la actividad económica camina de acuerdo con el Banco de México la tasa de variación del PIB para 2021 será del 6 por ciento. De igual forma, se han recuperados los empleos perdidos por a la pandemia, durante el momento más álgido el IMSS registró una caída de cerca de un millón de trabajos permanentes, para octubre del 2021 este mismo instituto reporta que y se han recuperado todos estos empleos y se han creado 300 mil más”.

Declinó referirse a la reforma eléctrica y sus implicaciones en el T-MEC, pero sobre el tema de la falta de apoyo a las empresas, Tatiana Clouthier, propuso a los legisladores reformar el Código de Comercio para garantizar el pago oportuno a las mypimes y que las grandes cadenas comerciales paguen a sus pequeños proveedores en un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir de la emisión de la factura para impulsar la productividad.

Pero los diputados de la oposición insistieron en que la economía del país pende de alfileres y no se observan visos de crecimiento. Por ejemplo, la diputada Edna Díaz Acevedo, sostuvo que este gobierno no tiene una estrategia para sacar al país adelante.

“Enfrentamos aún una crisis y no hay una propuesta gubernamental clara para la reactivación económica, no hay un plan para estimular el mercado interno, no hay recursos suficientes para la Mipymes, ¿Dónde está la capacitación y apoyo para las emprendedoras y emprendedores mexicanos o microcréditos para el bienestar presupuestados? Para el siguiente año desde la Secretaría de Economía”.

Y quien se lanzó en el mismo sentido fue el panista, Gabriel Quadri de la Torre quien pintó un negro panorama económico con altos niveles de inflación y nulo crecimiento.

“La inflación está desatada por encima del 7 por ciento, la fuga de capitales también, la tenencia de bonos y títulos mexicanos en manos de extranjeros se ha colapsado. Tenemos también un problema ya claro de recesión económica, el propio INEGI nos informe que en el primer trimestre del año la economía se contrajo en 0. 4 por ciento”.

La secretaria de Economía fue cuestionada hasta sobre la posibilidad de una cuarta ola de COVID-19 en México, la funcionaria respondió que en ese caso lo haría con el 85 por ciento de la población vacunada y con experiencia en el manejo de protocolos, es decir, en una situación favorable para el país.