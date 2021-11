Ordena INAI a Agroasemex entregar lista de beneficiarios en Campeche

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a Agroasemex, S.A. publicar la lista de beneficiarios del segundo bimestre 2018, 2019, 2020 y primer semestre de 2021, cuyo apellido paterno sea Zavala en el estado de Campeche, del municipio de Palizada.

"La entrega de esta información contribuye a transparentar el destino de los apoyos financieros que el Gobierno Federal otorga al sector agropecuario en México, promueve también la rendición de cuentas por parte de servidores públicos involucrados con la política agropecuaria del Gobierno Federal y también permite identificar a quienes reciben y cuál es el monto de los subsidios agrícolas.", comentó la Comisionada Josefina Román Vergara al exponer el caso ante el Pleno.

El organismo autónomo detalló que, en los últimos dos años, el país ha registrado un aumento en la actividad agrícola, por lo que ocupa el tercer lugar en la producción de víveres en Latinoamérica y el décimo segundo a nivel mundial, con una producción estimada de 280 millones de toneladas de alimentos.

Aunque de acuerdo con especialistas, los apoyos que se otorgan no permiten al sector agrícola volverse realmente productivo y competitivo tanto en el mercado nacional como en el internacional; no obstante, para impulsar el desarrollo del campo en México es necesario proporcionar subsidios para la producción, tecnología y comercialización de sus productos, así como una mejor distribución de los recursos, enfatizó la Comisionada Román.

Lo anterior se derivó luego de que un particular solicitó a Agroasemex se le proporcionara la lista de beneficiarios del segundo bimestre de 2018, 2019, 2020 y el primer semestre de 2021, cuyo apellido paterno fuese Zavala, en el municipio de Palizada, Campeche. Tras turnar la solicitud a la Coordinación de Operaciones, el sujeto obligado señaló que proporcionaba un documento con la información solicitada, el cual no fue posible obtener, por lo que el particular señaló como agravio la entrega de información incompleta, al no remitir el archivo adjunto.

En alegatos, el sujeto obligado modificó su respuesta inicial y sí remitió un archivo en formato Excel con el desglose por año, apellido paterno, materno, nombre, estado y municipio, empero, tras el análisis realizado por la ponencia de la Comisionada Josefina Román Vergara, se advirtió que fue omiso en remitir y pronunciarse respecto de lo solicitado al periodo del segundo bimestre del año 2018 y al primer semestre del año 2021.

Se confirmó que es necesario que Agroasemex realice una nueva búsqueda, ahora en su Coordinación de Operaciones, respecto de la lista de beneficiarios de este periodo, segundo bimestre de 2018 y primer semestre de este año 2021.

También que notifique al particular lo remitido en alegatos y que dé cuenta de la lista de los beneficiarios de los años 2019 y 2020, con el fin de favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados.

Por votación unánime el Pleno del INAI revocó la respuesta de Agroasemex y le instruyó hacer una búsqueda exhaustiva, con el fin de localizar y entregar la información restante respecto a los beneficiarios del sujeto obligado en 2019 y 2020 en Palizada, Campeche.