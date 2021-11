Apoyaré al candidato que gane encuesta de Morena: AMLO

Desde Cancún, Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que apoyará al candidato o candidata que gane la encuesta de Morena para contender por la presidencia de México en 2024, pero aclaró que no con recursos públicos.

"De una vez lo voy a decir para no estarlo repitiendo porque no me gusta meterme en estos asuntos, pero también por lo nacional, cuando se decida quién va a ser candidato de nuestro movimiento, voy a apoyar al que gane la encuesta, hombre o mujer. A ese voy a apoyar, claro solo con mi voto, porque no puedo utilizar como era antes os recursos públicos para beneficiar a ningún candidato y a ningún partido, pero como ciudadano si me dicen a quién va a apoyar de su movimiento al que gane la encuesta", expresó en su conferencia matutina de prensa desde Cancún, Quintana Roo a donde acudió para anunciar un plan de apoyo para la seguridad en ese estado.

Aunque al inicio se mostró reacio a hablar del tema, finalmente sostuvo que el mejor método para que los partidos elijan a sus candidatos son las encuestas, ya que de esta forma se respeta el consenso de la población respecto a sus representantes.

El mandatario sostuvo que el mejor método para que los partidos elijan a sus candidatos son las encuestas, ya que de esta forma se respeta el consenso de la población respecto a sus representantes.

"En Morena en los estatutos se contempla como posibilidad para elegir candidatos el que se apliquen encuestas, y mi opinión es que esos es un buen método, porque es como una consulta, se le pregunta a la gente y el pueblo es sabio", aseguró. El presidente aclaró que su apoyo será sólo con su voto porque, dijo, "no puedo beneficiar con recursos como antes".

Cabe recordar que en julio pasado el Primer Mandatario López mencionó a seis posibles sucesores de su gobierno, tras asegurar que se retirará de la política en 2024, cuando termine su sexenio. Además, rechazó que vaya intervenir en el proceso electoral presidencial.

López Obrador mencionó a diversos políticos que forman parte de su gabinete e incluso a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el canciller, Marcelo Ebrard; la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; la secretaria de Energía, Rocío Nahle, así como al embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, y al representante ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, como posibles aspirantes en 2024.