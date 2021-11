Declara SCJN inconstitucional ampliar período de mandato de su presidente

Por votación unánime y sin mediar discusión alguna, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la llamada Ley Zaldívar, (el artículo décimo tercero transitorio de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación), que permitían ampliar por dos años más el mandato del ministro Arturo Zaldívar como presidente del máximo tribunal del país.

El pleno de Ministros aprobó el proyecto cuya autoría fue del ministro Fernando Franco González Salas, donde se advertía que dicha determinación constituía una violación a la Constitución y vulneraba la independencia del Poder Judicial Federal.

A su vez la ministra Norma Lucía Piña Hernández, coincidió en señalar que el transitorio impugnado “es a todas luces inconstitucional y atenta contra los pilares de la democracia, la división de poderes e independencia de los jueces.”

En ese mismo tenor, el ministro Alberto Pérez Dayán señaló que la Constitución establece claramente que la presidencia en la SCJN tiene una duración de 4 años, sin posibilidad de reelección, por lo cual la Ley Zaldívar constituye una “contradicción palmaria” al orden constitucional.

Cabe destacar que al iniciar la discusión, el ministro presidente anunció que no se excusaría de participar en esta discusión, como había anunciado en meses anteriores, debido a que considera que no hay conflicto de interés, además de que se trata de un juicio constitucional en donde no hay partes formales en juicio.

La decisión del alto tribunal invalida también la prórroga de dos años en los periodos de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal.