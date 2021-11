Mi madre no es un circo: Mariana Moguel Robles

En conferencia de prensa Mariana Moguel Robles exhortò a familiares, amigos y simpatizantes de su madre Rosario Robles Berlanga, a sumarse a una jornada pacífica de protesta en demanda de la inmediata liberación de la ex titular de SEDATU y SEDESOL durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Haremos una marcha de 36 horas en defensa de la justicia y los derechos humanos, tomaremos distintas glorietas por ejemplo la Glorieta de la Palma como epicentro de denuncia, visibilización y difusión y por supuesto que estaremos presentes en la Fiscalía General de la República, en la Unidad de Inteligencia Financiera, en la SFP en la ASF en embajadas, en organismos internacionales”, adelantó la hija de la ex funcionaria

Desde el domicilio que obra en la licencia de conducir de Rosario Robles, de lo cual hizo hincapié, su hija Mariana Moguel Robles señaló que sí madre no sólo ha sido víctima de una justicia “torcida” sino que además es una perseguida política.

“Muchas veces han dicho que ni madre no quiere colaborar, muchas veces han dicho que mi madre no quiere hablar, si claro, porque mi madre no es un circo, mi madre no se va a prestar a narrativas alejadas de la verdad y de la justicia, a narrativas de la mentira, a las mentiras de pisar al otro para poder tener beneficios o privilegios mi madre está en Santa Martha Acatitla como cualquier otra interna porque mi misma madre jamás se hubiera permitido tener un privilegio alterno o diferente a las demás reclusas”, afirmó tajante Mariana Moguel Robles.

Después de dar lectura a dos documentos, una proclama a favor de su madre y lo que denominó “Oración por Rosario”, agregó que realizarán estas jornadas de meditación y oración no solo por la libertad sino también por otras víctimas de la persecución, la venganza y la violencia el próximo domingo 21 de noviembre y hasta el 28 del mismo mes y del 5 al 12 de diciembre además de un ayuno de 10 días anunció Francisco, el hermano de Rosario Robles.

“Vamos a convocar a una movilización de 36 horas en el Zócalo durante este periodo ya les informaremos que días un fin de semana en donde vamos a caminar intermitentemente esas 36 horas por estos propósitos y finalmente vamos a concluir con un ayuno de 10 días que también nos instalaremos en el Zócalo en una carpa e iremos todos los que estemos dispuestos ayunando en ese periodo y nos vamos a ir intercalando para mantener los 20 días de ayuno que estamos proponiendo”, dijo Paco Robles hermano de Robles Berlanga.

Queremos construir un México unido y tolerante, en el que quepan todas y todos los ciudadanos y tienen un papel en la cimentación de un mejor país, moderno, progresista, democrático, libre, incluyente, diverso, plural y más igualitario Lo haremos hasta que la ley prevalezca, hasta que se respeten plenamente los derechos humanos y Rosario obtenga su libertad. Lo haremos hasta lograr que en México sea libre e impere un verdadero Estado de Derecho, sentenció.

Por eso llamamos, dijo, a todas las familias y personas comprometidas con México a sumarse activamente a las acciones de la Resistencia Civil No violenta por la Libertad, la Justicia y los Derechos Humanos, finalizó.