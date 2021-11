Promete AMLO informar sobre inundación de hospital del IMSS en Hidalgo

El presidente López Obrador se comprometió a investigar a fondo si servidores públicos tienen alguna responsabilidad en la inundación de un hospital del IMSS que provocó la muerte de 14 tras el desbordamiento del Río Tula en el estado de Hidalgo, el pasado mes de septiembre.

Dijo que las autoridades correspondientes ya tienen listo un dictamen sobre lo que provocó esa tragedia, aparentemente fue debido a fuertes lluvias, y que hace menos de diez días acudió personalmente a revisar ese asunto, de hecho, dijo que la Conagua presentará en breve un plan para evitar nuevas inundaciones.

"Se está trabajando también, a eso fuimos, es un plan para evitar inundaciones, un plan que va a presentar la Conagua que tiene que ver con desazolve, con bordo para evitar que vuelva a suceder".

Cuestionado por un reportero de Animal Político si el Presidente de la República tenía alguna responsabilidad en esto, López Obrador respondió que sí, aunque no es culpable. Y recordó que su gobierno tiene diferencias con ese medio de comunicación digital porque es financiado por el gobierno estadunidense.

"Sí, sí, claro, soy responsable aunque no soy culpable, yo pienso que deberían conocer el dictamen sobre lo que realmente sucedió porque ustedes ya están haciendo juicios sumarios. No me extraña porque tienen diferencias con nosotros y es que una vez aquí yo dije que ustedes recibían dinero del gobierno de Estados Unidos, nosotros no vanos allá a darle dinero al Washington Post o al New York Times para que hablen mal del presidente Biden".

López Obrador prometió dar a conocer este mismo lunes el dictamen sobre las cusas del desbordamiento del Río Tula y sus terribles consecuencias.