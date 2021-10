Lanza Call of Duty personaje inspirado en el Día de los Muertos

México.- A unos días de celebrarse el tradicional Día de Muertos, uno de los videojuegos más exitosos en la historia, Call of Duty: Mobil, eligió México para revelar a nivel mundial su nuevo skin, que hace clara alusión a nuestra gran cultura y nuestras bellas tradiciones.

Se trata de Soap Esqueleto, un personaje vestido con traje y sombrero de charro, chaparreras y una máscara estilo catrina, que fue lanzado por Activision en colaboración con 7-Eleven y Google Play.

La semana pasada los seguidores de la saga vivieron una experiencia inmersiva única, ya que la icónica sucursal “Tec” del 7-Eleven, en Monterrey, Nuevo León, se convirtió, literal, en un campo de entrenamiento militar, donde protagonizaron una batalla sin igual al estilo de Call of Duty: Mobile. Los fans pudieron ejecutar misiones tácticas, se hicieron retos unos a otros, relacionados al videojuego mismo que celebra su segundo aniversario.

Además de experimentar el nuevo mapa Blackout, el más grande en el juego y con locaciones icónicas de la saga de Call of Duty: Black Ops.

Los casi 800 seguidores vivieron lo que fue la primera activación de este tipo para Google Play a nivel global y también la primera en el mundo real para el famoso videojuego.

A este estreno asistieron directivos de 7-Eleven México y Google Play, influencers y embajadores de 7-Eleven Gaming.

“Identificamos una muy buena oportunidad para asociarnos con 7-Eleven y ABK, que es el desarrollador de Call of Duty: Mobile. Es la primera vez que Google Play hace una activación como esta a nivel global, estamos muy emocionados”, expresó Eduardo Quintero, Partner Manager para México de Google Play.

En tanto, Sabdi Montiel Fuentes, jefa de marketing de 7-Eleven México, expresó que están muy contentos por traer a Monterrey una exclusiva a nivel mundial y que en un par de semanas se devela en el resto del mundo.

Desde el 2019, 7-Eleven México se ha enfocado en traer a sus fans nuevas experiencias y propiedades como Detective Pikachu, Pokémon GO, Godzilla vs King Kong, entre otros. Con impresionantes take overs, eventos tanto en digital como en presencial, 7-Eleven México ha roto paradigmas en la industria del retail.

Para conocer más acerca de Call of Duty: Mobile, las promociones relacionadas a este evento, y todas las novedades en el mundo gamer 7-Eleven invita a los interesados a visitar sus tiendas o el sitio oficial de Google Play.