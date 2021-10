Rechaza AMLO que venta de niñas en Guerrero sea por descomposición social

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, justificó que la venta de niñas en las comunidades de la montaña de Guerrero son una excepción, aunque reconoció que esta práctica se tiene que combatir, denunciar y castigar.

Durante su tradicional conferencia de prensa mañanera, el Primer Mandatario reiteró que en los pueblos indígenas hay una gran reserva cultural y de valores, por lo que rechazó de manera tajante que exista una descomposición social en este sector de la población mexicana.

"No creo que haya descomposición social donde haya cultura, y en la comunidades indígenas hay mucha cultura, en Oaxaca, en Guerrero, son de los pueblos con más cultura en el mundo, entonces lo de la trata o la prostitución infantil no es la generalidad de lo que sucede en las comunidades como a veces se presenta en los medios de información entonces en la montaña de Guerrero ahí se venden las niñas, no, puede ser la excepción no la regla porque hay muchos valores en los pueblos", afirmó enfático.

Al asegurar que conoce la vida en las comunidades indígenas del país, el jefe del Ejecutivo federal mencionó que hay más valores en estas regiones del país que en las grandes ciudades y comparó los delitos que se cometen en la colonia Roma con los que ocurren en la alcaldía Milpa Alta, asegurando que en ésta última "hay vida comunitaria y acá hay descomposición social, desintegración de las familias, los hijos no tienen tutelaje".

"Pero yo le puedo decir Milpa Alta que en la Roma o en la Cuauhtémoc para hablar de una delegación que ahora se llaman alcaldías por qué, porque en Milpa Alta hay vida comunitaria hay cultura y acá ya en la Cuauhtémoc haya más descomposición social, hay más desintegración de las familias, ya los hijos no tienen tutelaje, entonces no hay que equivocarse y estar pensando de que estos males que además deben de combatirse que no deben de permitirse sólo se dan en las comunidades indígenas", exclamó el Presidente

En ese sentido, aclaró que su gobierno está atendiendo de manera general a las comunidades con los programas de Bienestar.