Anuncia AMLO que descansará los Días de Muertos

El presidente López Obrador anunció que descansará los Días de Muertos, es decir, los próximos días uno y dos de noviembre porque acudirá a Tabasco a recordar a sus difuntos de acuerdo a la tradición.

Dijo que no ofrecerá conferencia de prensa ni el lunes ni el martes, pero estará pendiente del país.

“Si, voy a tomar descanso, son días muy especiales el día uno y dos, son parte de nuestras tradiciones, tenemos que pensar en nuestros difuntos. Vamos a estar en nuestra tierra, sin actividad pública, sin conferencia, pero estaré pendiente del gobierno , pero no voy a estará aquí en la Ciudad de México”.

Por lo pronto, adelantó que esta semana el jueves realizará una gira de trabajo por Mérida, Yucatán por lo que la conferencia de prensa se efectuara desde aquella entidad y que hará lo propio el viernes pero en Campeche y de ahí volverá a ver a la prensa hasta el miércoles 3 de noviembre.

López Obrador anticipó que el próximo 9 de noviembre viajara a Nueva York para participará en una asamblea de la ONU donde el embajador permanente de México ante ese organismo internacional, Juan Ramón de la Fuente , tomara posesión como presidente del Consejo de Seguridad, dijo que hablará de varios temas, como corrupción y del fracaso del modelo económico neoliberal.

Dijo que no podrá reunirse con la comunidad mexicana en Estados Unidos, por cuestiones de seguridad, pero dejará un video mensaje a los paisanos que acudirán al exterior de la sede de la ONU para saludarlo.

“Voy a dirigirle a los paisanos un mensaje y les ofrezco que estando ahí, terminando de hablara es hago llegar un mensaje, para que en una pantalla lo puedan ver. Porque no voy a tener posibilidad de acercarme, de hacer un acto, hay medidas de seguridad que me lo impiden en la ONU, eso s lo que me comenta el embajador de México en la ONU”.

En otro tema, el presidente López Obrador, lamentó la muerte de turistas extranjeros en Tulum, Quintana Roo dijo que la investigación va avanzada ya prácticamente se sabe quienes fueron los responsables de estos crímenes.

“Bueno, pues es muy lamentable lo sucedido en Tulum ya se está haciendo la investigación , fue un enfrentamiento de dos grupos, ya se tienen identificados a los presuntos responsables. Espero que se les detenga pronto, y no v a quedar impune este crimen”.

El Ejecutivo federal lamentó también la reciente muerte del historiador Alfredo López Austin y del cineasta Felipe Cazals Siena, se están yendo los grandes, aseveró.