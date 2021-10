Reprueba Santiago Creel declaraciones de AMLO contra la UNAM

El Vicepresidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, reprobó las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador quien acusó a la UNAM de haber perdido su esencia, al volverse individualista y defensora de proyectos neoliberales.

El legislador panista sostuvo que este tipo de expresiones no hablan bien de un jefe de Estado, especialmente cuando la Universidad Nacional Autónoma de México es su alma mater.

"Lamento mucho esa expresión del Presidente de la República en primer lugar porque es su alma mater lamento mucho esas expresiones, como he lamentado sus excesos verbales que no ayudan, polarizan".

Santiago Creel consideró grave polarizar y dividir a los mexicanos, de hecho, pidió a al jefe del Ejecutivo federal no andar de buscapleitos, como ocurre todo el tiempo en sus conferencias de prensa mañaneras.

“La polarización de las mañaneras tiene que acabar, él no está para ser un buscapleitos callejero, esa no es su misión, si eso hubiera sido no lo hubieran elegido Presidente de la República, es el Jefe del Estado mexicano, es quien nos debe representar a todos, a los que no votamos por él y los que votaron por él. Cómo es posible que se dedique a eso, bueno”.

En otro tema, Santiago Creel hizo votos porque el Senado de la República haga una reflexión más profunda en torno a la Miscelánea Fiscal que le turnó la Cámara de Diputados y hacer los cambios que amerita.

Lamentó que, no se haya movido ni una coma al tema de las donaciones, pues se afectará a las organizaciones civiles y a la generosidad de muchos mexicanos.