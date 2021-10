Del Ejecutivo no hay ninguna venganza contra Rosario Robles: AMLO

Por parte del Estado no hay venganza ni persecución contra nadie, fue la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador a la decisión que la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, permanezca en prisión preventiva ante el riesgo de fuga por los señalamientos de la llamada “Estafa Maestra”.

Después que la hija de Robles Berlanga, Mariana Moguel asegurara que el fallo del Alejandro Villar Ceballo, se da por venganza, en la mañanera, el Primer Mandatario, indicó que, si bien este es un asunto judicial, de haber actuado el juez por consigna, debe ser sancionado.

“Es una decisión del poder judicial, de los jueces, de ellos depende, de lo que corresponde al poder Ejecutivo no hay ninguna venganza, nosotros no hacemos eso, eso es inmoral, es indigno, eso le resta a cualquiera autoridad, y para nosotros lo más importante es la autoridad moral, de parte del Ejecutivo no hay persecución a nadie, no se denuncia a nadie por consigna política”.

Incluso opinó que de considerar irregularidades en el actuar de los ministros, los familiares o la defensa de Rosario Robles podrían solicitar el apoyo de las instancias en derechos humanos nacional o internacionales.

“Es un asunto del poder judicial es el que resuelve y si el juez recibió una orden o actuó por consigna, debería ser sancionado porque los jueces tienen que actuar con autonomía, podría participar la Comisión de Derechos Humanos, la nacional y la internacional, se tiene que acudir a todos los medios cuando hay una inconformidad cuando se piense que hay una injusticia”.

Ce recordar que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, rechazó modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que la ex funcionaria deberá continuar interna en el penal de Santa Martha Acatitla.

El juzgador consideró que el resguardo domiciliario, como lo propuso la defensa en algún momento del proceso, le “facilitaría” a Rosario Robles “los medios para abandonar el territorio”. Ello ocurrió dos días después que de manera unánime los tres magistrados del Noveno Tribunal Colegiado del Primer Circuito aceptaran un amparo para Rosario Robles al afirmar que violando la Constitución e ignorando las pruebas aportadas por la defensa, un juez de control decidió mantener desde el año pasado a Rosario Robles en prisión preventiva.