Sí por México llama a la unidad con miras al 2024

La organización Sí por México hizo un llamado a todos los partidos políticos y organizaciones ciudadanas para que inicien un diálogo de unidad con miras al 2024 y así "echar a Morena de Palacio Nacional".

Gustavo de Hoyos, dijo que la meta es contar con una gran coalición opositora conformada con el PAN, PRI, PRD y MC además de organizaciones ciudadanas para "echar a Morena de la presidencia de la República en 2024".

Sobre los posibles candidatos a la presidencia dijo que "no por mucho madrugar amanece más temprano". Ese momento, aseguró, "no es hoy".

"Hoy el llamado es a construir la visión del México ganador, a fortalecer la organización ciudadana, a fortalecer la coalición, a prepararnos para el primer gobierno de coalición en la historia del país", aseguró.

A pregunta expresa, Claudio X. González se descartó como posible candidato. Dijo que él seguirá del lado de las causas ciudadanas.

En conferencia de prensa, dieron su postura sobre la contrarreforma eléctrica presentada por el presidente.

Beatriz Pagés dijo que si el PRI vota a favor de la iniciativa se estaría jugando su permanencia.

"Debe quedar muy claro. No hay margen para vacilaciones. No hay margen para adecuaciones. No hay margen para aprobaciones parciales. La posición debe ser una y clara. No a la totalidad de la contrarreforma", precisó.