“Hice lo que tenía que hacer”… Ebrard sobre Línea 12

Con un hice lo que tenía que hacer, el canciller Marcelo Ebrard defendió su comportamiento durante la construcción de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el cual se desplomó el pasado 3 de mayo dejando como saldo 26 personas fallecidas y 98 lesionadas.

Después que se diera a conocer que se investigará a 10 exfuncionarios, durante la mañanera, indicó que si bien como Jefe de gobierno de la Ciudad de México no podía supervisar a detalle la obra, había empresas y organizaciones incluso académicas que tenían esa labor.

"yo hice lo que tenía que hacer, si no, no estaría aquí, no podría yo dar la cara, actué profesional y de una manera íntegra, ahora los imputados si es el caso, seguramente presentarán sus defensas y como ya le dije muchos de ellos ya ganaron los juicios, es más consorcio le ganó un juicio al gobierno de la Ciudad creo que en 2015, bueno entonces eso ya le corresponderá a la autoridad correspondiente. ¿Cómo me siento yo? Yo cumplí con mi deber en ese momento, es lo que tenía que hacer, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, Instituto Politécnico Nacional, ICCA que ganó una licitación internacional, que había construido casi todo el Metro, supervisión a cargo de unos de los ingenieros más destacados de México, que fue el ingeniero Alejandro Vázquez Vera, su empresa pues reconocida, certificación a cargo de uno de los grupos internacionales más importantes, pues es lo que tenía que hacer el jefe de gobierno".

Mientras tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no se protegerá a nadie y será la Fiscalía General de Justicia de la capital la encargada de continuar con las investigaciones, eso sí, dijo, se quedaron con las ganas a quienes hayan querido ver a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum persiguiendo a Ebrard Casaubón.

"no hay en ningún caso el propósito de defender a nadie... es parte de lo mismo, a lo mejor estaban esperando que la Fiscalía de la Ciudad de México como es Claudia, como depende de la jefa de Gobierno, le iban a hacer juicios a Marcelo, y se quedaron con las ganas y de todas maneras están enojados, de veras que deben (respira) respirar profundo, ejercicios de respiración, son buenísimos, para no enojarse, estar serenos siempre, tranquilo, no te calientes granizo".

Y es que se destacó este lunes que la Fiscalía de la capital confirmó que presentará denuncias penales en contra de 10 personas, entre ellos Enrique Horcasitas, exdirector de Diseño y Obras Civiles de Proyecto Metro y Moisés Guerrero Ponce, director de Construcción de Obras Civiles de Proyecto Metro.